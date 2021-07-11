"Лидером по загрязнению рек" стал Красноярский край.

Реки сибирской части Российской Федерации загрязнены из-за добычи золота. Всего загрязнено 1474 километра рек.

Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы в Российской Федерации.

Исследование проводилось в период с мая по июнь. Всего выявил 30 фактов загрязнений рек в Сибири после того, как эксперты проанализировали спутниковые снимки территорий Красноярского края, Кемеровской области, Тувы и Хакасии.

Фактическим "лидером по загрязнению рек" стал Красноярский край. Здесь выявили 14 случаев загрязнения - 816 километров.

Читайте такжеВ Одесской области в Черное море сбросили 8,5 тонн пальмового масла (фото)

На втором месте по загрязнению Республика Тыва - шесть случаев на 237 километров), на третьем месте Кемеровская область – пять случаев на 218 километров и Хакасия - пять случаев на 203 километра.

Кроме того, на Дальнем Востоке загрязнено 2885 километров рек. Самая плохая ситуация в Амурской области, Забайкальском и Хабаровском краях.

По словам координатора экологической коалиции "Реки без границ" и эксперта WWF Александра Колотова, данные указывают на "ужасающую" картину, но это лишь часть проблемы.

"Мы теряем каждый год все новые и новые сибирские реки", - подытожил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, специалисты нашли в водах Днепра 161 вещество-загрязнитель. В пробах обнаружили гербицид атразин, металлы кадмий и никель, а также сельхозхимикаты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева