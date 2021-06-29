Загрязнение воды может угрожать здоровью людей.

Специалисты нашли в водах Днепра 161 вещество-загрязнитель. В пробах обнаружили гербицид атразин, металлы кадмий и никель, а также сельхозхимикаты.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Специалисты в рамках аудита речного бассейна Днепра выявили высокий уровень с/х ядохимикатов, фармацевтических препаратов, синтетического мускуса, тяжелых металлов, среди которых цинк, медь и ртуть.

"Ситуация также усугубляется обмелением реки, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, осуществлявшихся при использовании реки как транспортной артерии. Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое", - говорится в сообщении.

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Специалисты указали, что цветение воды из-за загрязнения приводит к массовому мору рыбы.

"Если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость в его полной очистке, что приведет к значительным нагрузкам на госбюджет. Расходы могут более чем в 2 тыс. раз превысить расходы, предусмотренные на выполнение мероприятий Программы по этому направлению", - указано в сообщении.

В Счетной палате напомнили, что реализация Программы в 2017-2020 гг. предусматривала мониторинг окружающей природной среды в бассейне реки и развитии системы экологического менеджмента на общую сумму 4,2 миллиона гривен. В то же время использование бассейна реки принесло более 100 миллиардов гривен в госбюджет.

Как ранее сообщал УНИАН, изменения климата могут значительно ухудшить обеспеченность Украины водными ресурсами. В течение ближайших десятилетий в бассейнах Днепра, Припяти и Днестра речной сток снизится в среднем на 20%.

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Автор: Анастасия Горбачева