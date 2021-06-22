Вода в море приобрела оливково-зеленый цвет.

Вода в Черном море в акватории Одессы "зацвела". Причиной тому стали сильные дожди, которые смыли различный мусор и отходы из города.

Об этом сообщает "Одесский курьер".

Вода в море приобрела оливково-зеленый цвет из-за цветения цианобактерий.

"Это явление вызвано цветением цианобактерий Aphanizomenon flos-aquae. Сейчас для этого наиболее благоприятные условия - теплая морская вода (с температурой более 19-20 градусов) в сочетании с низкой соленостью и наличием большого количества разных органических веществ в воде", - указано в сообщении.

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Цианобактерии активно цветут в районе популярного пляжа "Аркадия", а также в районе Малого Фонтана. Кроме того, водоросль потенциально токсична, потому что является носителем нейротоксинов.

Как ранее сообщал УНИАН, экологи рекомендуют воздержаться от купания на пляжах Одессы из-за загрязнения морской воды.

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Автор: Анастасия Горбачева