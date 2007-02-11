Под Багдадом упал американский военный вертолет

К северу от Багдада разбился американский вертолет "Апач", сообщает в воскресенье спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

По данным телеканала, вертолет упал близ города Таджи примерно в 20 километрах севернее Багдада, где находится одна из крупнейших баз ВВС США в Ираке.

Очевидцы сообщили агентству Рейтер, что видели, как в вертолет попала ракета, из-за чего машина рухнула на землю.

Американское командование уже заявило о начале расследования инцидента.

За последние две недели в Ираке потерпели катастрофу пять вертолетов ВВС США.