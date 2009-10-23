Госдума рассмотрит закон о применении армии за рубежом

Госдума сегодня рассмотрит в третьем, окончательном чтении внесенный президентом РФ законопроект "Об обороне", касающийся оперативного использования Вооруженных сил РФ за пределами территории страны.

Документ предусматривает, что формирования Вооруженных сил (ВС) России могут оперативно использоваться за пределами территории страны для отражения вооруженного нападения на формирования ВС РФ, другие войска или органы, дислоцированные за пределами России, отражения или предотвращения вооруженного нападения на другое государство, обратившееся к России с соответствующей просьбой, защиты граждан РФ, находящихся за рубежом, от вооруженного нападения на них.

Формирования ВС также могут быть использованы в целях борьбы с пиратством и обеспечения безопасности судоходства.

Решение об оперативном использовании Вооруженных сил принимает президент РФ на основании соответствующего постановления Совета Федерации.

Действующий закон предусматривает использование формирований ВС РФ за пределами страны только для пресечения международной террористической деятельности, выполнения задач в соответствии с международными договорами РФ. Другие основания для использования российских воинских формирований за рубежом законом не предусмотрены.

"Такая ситуация затрудняет оперативность подготовки и принятия соответствующих решений верховным главнокомандующим Вооруженными силами (в России им является президент) в определенных экстремальных ситуациях, например, в таких, как грузинская агрессия против Южной Осетии в августе 2008 года, что угрожает национальным интересам России, правам и законным интересам ее граждан", - говорится в заключении комитета Госдумы по обороне.

РИА "Новости"