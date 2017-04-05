Die Welt: войны, террор, нестабильность – мир становится пороховой бочкой

Количество конфликтов в мире удвоилось, растут политические и экономические риски. После глобального анализа, страховщик кредитов установил индекс опасности, который показывает, что мир на грани краха. Об этом пишет Даниэль Экерт в статье "Войны, террор, нестабильность – мир становится пороховой бочкой", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В конце марта – Лондон, на этой неделе – Санкт-Петербург. Террористы продолжают наносить удары, кошмар не закончится. Подлые нападения экстремистов не только влияют на ощущение безопасности людей, они представляют все больший риск для экономики, во всем мире. Вместе с гражданской войной в Сирии и другими военными конфликтами, терроризм ведет к разрушению. Последние несколько лет стали самыми кровавыми в новейшей истории человечества.

"Во всем мире, мы переживаем рост политических рисков", - говорит экономист Марио Юнг. Вместе с коллегами он собрал данные из 159 стран мира и установил индекс политических рисков. Речь идет не только о гуманитарных вопросах, но и об экономическом планировании.

Они создали индекс для компании кредитного страхования "Coface", которая предоставляет консультации в вопросе инвестиций. Германия особенно зависит от экспорта, и оценки таких рисков очень важны. Во внешнеторговых сделках компании зависят от безопасности.

Опасности войн и терроризма

"Политические риски имеют большое значение для национальной экономики и компаний. Риски в сфере безопасности оказывают непосредственное влияние на деятельность компаний", - объясняет Юнг. В индекс включены опасности войн и терроризма, а также вероятность политической и социальной нестабильности. С глобальной точки зрения, мир подобен пороховой бочке.

По данным "Coface", число вооруженных конфликтов с 2007 по 2015 год удвоилось. Особенно зловеще выглядит динамика продвижения международного терроризма. "Повышение риска терроризма в 2,8 раза с 2008 года можно назвать лишь драматичным", - говорит Юнг. Угрозу благосостоянию представляют также авторитарные тенденции, социальный распад и популизм.

Особенно резко ухудшилось положение в Турции. Согласно новому индексу рисков, царство Эрдогана относится к одной из 26 самых опасных стран в мире. Исследователи присвоили стране на Босфоре 59,8 процента, где 100 – это экстремально высокий политический риск. Турция уже приближается к отметке в 60 процентов, что означает "очень высокий политический риск".

Общественный порядок на грани краха

"Страна столкнулась с ухудшением ситуации в области безопасности, как внутри, так и за своими переделами", - говорит Юнг. Турецкое государство оказалось в ловушке, между ИГ и курдами. Еще больше положение усугубляют амбиции Эрдогана, который стремится вмешаться в Сирии. Что касается рисков терроризма, Турция получила экстремально высокую оценку в 100 процентов.

В категории подверженных риску стран выше Турции только Россия и Мексика. В категории с еще более высоким риском оказались страны, в которых идут войны или гражданские войны, и в которых общественный порядок находится на грани краха.

Самые опасные страны в мире в этом отношении – это Афганистан, Ирак, Ливия и Нигерия. Наименее рискованными и наиболее стабильными считаются такие островные государства, как Исландия и Новая Зеландия. Хороший результат показала и социально однородная Япония. Германия заняла место вверху средней группы, хотя исследователи говорят, что риск терроризма в этой стране заметно возрос.

Все больше территорий становятся тёмно-красными

Компании стремятся к успешному инвестированию и получению прибыли в будущем, но такие перспективы омрачаются, не только от Африки до Гиндукуш. И не только терроризм окрашивает все больше территорий на карте в тёмно-красный. Эксперты считают, что беспокойство вызывает также рост популизма в промышленно развитых странах.

Тем не менее, связи в этом случае не так очевидны, как с войнами и терактами. Отчасти, популизм – это реакция на существующие социальные потрясения, и отчасти он провоцирует дальнейшую напряженность в обществе.

"В западных демократиях популистские программы сопряжены с повышением уровня политических рисков", - говорит Юнг. Популизм препятствует принятию сбалансированных решений на основе консенсуса, которые характерны для демократических обществ. Тем не менее, он ограничивает возможности зрелых демократий находить механизмы для уменьшения ущерба.

Большие опасности во всей Европе

Так, победа Дональда Трампа на выборах, безусловно, привела к популистскому подъему в Соединенных Штатах. В то же время, институциональная структура Соединенных Штатов стала буфером для несколько экстремальных проектов Трампа. "Заблокированные шаги в области миграционной политики и политики в сфере здравоохранения наглядно демонстрируют наличие действующего баланса сил, даже если в Белом доме сидит популист", - объяснил экономист.

Также в Европе нельзя установить четкую связь между популизмом и экономическим спадом. По оценкам ученых, наиболее пострадавшие от популистских тенденций страны – это Великобритания, Франция, Австрия, Нидерланды и Швейцария.

Но во всех этих государствах экономические показатели, такие как рост или потребительское доверие, были стабильными, или недавно даже улучшились. Тем не менее, угрозы по-прежнему остаются. После решения о "брексите", Великобритания стала еще более разделенной страной, чем раньше, хотя бы потому, что Шотландия не хочет поддерживать курс англичан.