Чехия готовится к терактам

Правоохранительные органы Чехии ввели повышенные меры безопасности в историческом центре Праги после сообщений спецслужб о готовящейся серии терактов. Премьер-министр страны заявил, что по данным служб безопасности, уровень вероятности террористических атак расценивается как "высокий", сообщает агентство Reuters.

В связи с усиленными мерами безопасности несколько десятков зданий, расположенных в столице Чехии, постоянно охраняются сотрудниками правоохранительных органов. Вооруженные полицейские также патрулируют центр Праги и популярные туристические районы города.

По словам министра внутренних дел Чехии Ивана Лангера, нынешняя угроза террористических атак является самой серьезной в истории страны. В ходе пресс-конференции Лангер заявил, что информация о готовящихся терактах поступила в распоряжение правоохранительных органов Чехии благодаря сотрудничеству со спецслужбами других стран. Более конкретных данных о возможной дате или характере террористической атаки министр не предоставил.

Лента.ру