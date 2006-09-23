Президентом Эстонии стал социал-демократ

В субботу коллегия выборщиков, по предварительным данным, избрала президентом Эстонии на пятилетний срок заместителя главы комиссии по иностранным делам Европарламента, социал-демократа Тоомаса Хендрика Ильвеса, сообщает РИА "Новости".

За него проголосовали 174 члена коллегии при необходимых 173 голосах.

Коллегия выборщиков состоит из 347 человек, (в субботу голосовали 345 выборщиков, так как два самоуправления отказались направить своих представителей в коллегию), в число которых входят 101 депутат парламента и 246 представителей органов местного самоуправления.

Для победы на президентских выборах достаточно, чтобы за кандидата проголосовали более половины членов коллегии.

Ход голосования транслировало эстонское телевидение.

Голосование проходило в зале национальной оперы "Эстония".