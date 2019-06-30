Польша раскрыла детали новой миграционной политики

Миграционная политика страны будет основываться на поиске рабочей силы.

Министерство внутренних дел Польши предложило изменить миграционную политику страны для решения проблем на рынке труда.

Об этом сообщает "Польское радио".

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Так, в новом документе по миграционной политике МВД Польши предлагает сосредоточиться на проблемах польского рынка труда, поскольку "в будущем стране может потребоваться значительное увеличение предложения рабочей силы".

Документ, определяющий направления миграционной политики страны, призван ответить на потребности экономической политики во время поиска иностранных сотрудников с соответствующими компетенциями.

Отмечается также, что в случае, если в будущем демографическая ситуация Польши не улучшится, и не будет ощутимых результатов в возвращении поляков из эмиграции и масштабах репатриации, то в связи с изменениями демографической ситуации, нужно также рассмотреть возможность создания активных мер для миграции с целью переселения «из избранных стран».

Миграционную политику Польши должен еще утвердить совет министров. Документ будут обновлять каждые три года.