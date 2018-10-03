Израильский министр о российских С-300 в Сирии: они не могут даже выявить наши истребители

Израильский министр отметил, что Россия давно разместила в Сирии комплексы С-300, поэтому это оружие уже учтено.

Российские зенитно-ракетные комплексы С-300, которые Москва передала сирийским властям, не будут иметь существенного влияния на военные самолеты Израиля.

Об этом заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цачи Ганегди, передает almasdarnews.com.

"Оперативные возможности военно-воздушных сил (Израиля – ред.) такие, что батареи (С-300) на самом деле не ограничивают их действенность", – заявил он в эфире радио "Армия Израиля".

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"Вы знаете, что у нас есть невидимые самолеты, лучшие самолеты в мире. Эти батареи даже не могут их обнаружить", – отметил он.

Израильский министр добавил, что Россия давно разместила в Сирии комплексы С-300, поэтому это оружие уже учтено.

Кроме того, сказал он, Израиль продолжит осуществлять свои операции в Сирии.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после ошибочного поражения российского разведывательного самолета Ил-20 Россия передаст Сирии комплекс ПВО С-300, чтобы «остудить горячие головы» в Израиле.

По словам Шойгу, в 2013 году по просьбе израильской стороны Москва притормозила поставки в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку.

«Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», - отметил глава оборонного ведомства РФ.

В ночь на 18 сентября российский Ил-20 с 15 военными пропал с экранов радаров над Средиземным морем у берегов Сирии, в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории.

По версии Минобороны РФ, «отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия».

Позже стало известно, что самолет случайно сбили сирийские средства ПВО.

Президент РФ Владимир Путин назвал сбитие сирийскими силами ПВО российского военного самолета «цепью трагических случайных обстоятельств».

18 сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия продолжит бомбардировки иранских военных укреплений в Сирии, несмотря на катастрофу российского самолета Ил-20, сбитого сирийскими войсками.