В Кремле заявили, что передают Сирии комплекс ПВО С-300 для «защиты своих военных»

Пресс-секретарь Путина заявил, что эти действия не направлены против третьих стран.

В Кремле заверяют, что передают Сирии комплекс ПВО С-300 для «защиты своих военных».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь для всех должна быть очевидна необходимость действий России по усилению обеспечения безопасности своих военных. Поэтому Россия в данном случае руководствуется исключительно этими интересами. Эти действия не направлены против третьих стран, они направлены на защиту наших собственных военных», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как это отразиться на отношения РФ и Израиля.

По его словам, преднамеренные действия израильских летчиков, из-за которых в Сирии был сбит российский Ил-20, не могут не наносить вреда отношениям России и Израиля.

«Безусловно, по информации наших военных экспертов, причиной этой трагедии стали преднамеренные действия израильских летчиков, что, безусловно, не может не наносить вреда нашим отношениям, а главное - это вынуждает российскую сторону принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности наших военнослужащих в Сирии. Собственно, в русле вот этой линии и было принято решение, которое сегодня озвучил министр обороны Шойгу», - сказал Песков.

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При этом он уточнил, что отношения России и Израиля достаточно продвинутые.

«С Израилем у Российской Федерации отношения достаточно продвинутые, и Израиль - это первая страна в регионе, с которой российские военные по решению Путина и Нетаньяху начали оперативную координацию, и все это работало до трагедии, которая произошла днями ранее», - добавил пресс-секретарь российского президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после ошибочное поражения российского разведывательного самолета Ил-20 Россия передаст Сирии комплекс ПВО С-300, чтобы «остудить горячие головы» в Израиле.

По словам Шойгу, в 2013 году по просьбе израильской стороны Москва приостановила поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку.

«Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», - отметил глава оборонного ведомства РФ.

В ночь на 18 сентября российский Ил-20 с 15 военными пропал с экранов радаров над Средиземным морем у берегов Сирии, в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории.

По версии Минобороны РФ, «отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия».

Позже стало известно, что самолет случайно сбили сирийские средства ПВО.

Президент РФ Владимир Путин назвал сбитие сирийскими силами ПВО российского военного самолета «цепью трагических случайных обстоятельств».

18 сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия продолжит бомбардировки иранских военных укреплений в Сирии, несмотря на катастрофу российского самолета Ил-20, сбитого сирийскими войсками.