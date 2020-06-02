На Донбассе ранили украинского военного и двух оккупантов

Боевики трижды нарушили режим тишины.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и применили беспилотный летательный аппарат.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

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Как сообщается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" захватчики дважды обстреляли позиции наших защитников неподалеку Гнутово. Сначала возле этого населенного пункта, противник применил гранатометы различных систем, а впоследствии задействовал БпЛА.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" на подступах к Попасной российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

По данным разведки, за прошедшие сутки были ранены двое оккупантов.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков один воин Объединенных сил получил ранения. Его доставили в военное медучреждение. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия наши опорные пункты неподалеку Майорска.

Такие коварные действия врага без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов украинские подразделения решительно подавили активность противника.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется

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