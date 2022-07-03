Цель российской власти - создать условия для того, чтобы общество поддержало мобилизацию.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о подготовке к мобилизации.

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил советник главы министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Мобилизации как технической, имеется в виду заводы, предприятия и так далее. И, в частности, судя по всему, не исключается возможность человеческой мобилизации", - отметил он.

Денисенко добавил, что россияне хотят смотреть войну по телевизору, но категорически не хотят воевать. Теперь цель российских властей - создать условия для того, чтобы общество поддержало мобилизацию.

"Скрытая мобилизация показывает, что они на самом деле нет очередей в военкоматах, чтобы набирать настолько много людей, как они хотели. Я не располагаю пока всей информацией, но это может быть некое качание истории, чтобы иметь возможность еще больше закрутить гайки. Там после посадки оппозиционера Ильи Яшина исчезла как таковая несистемная оппозиция. Даже те люди, которые раньше позволяли себе определенные вещи (Собчак, ряд других) не упомянули даже о Кременчуге. Ситуация там в инфопространстве зачищена на 90% внутри страны. Им надо начать качать историю, чтобы люди сказали: "Да, нужно мобилизацию, нужно идти воевать, потому что против нас, мирных жителей применяется оружие", - говорит он.

Как писал УНИАН, ранее военный эксперт Олег Жданов информировал, что российские спецслужбы занялись подготовкой почвы рассматриваемого Путиным варианта пополнения недостающих резервов - всеобщей мобилизации.

Ранее в РФ предельный возраст для заключения первого контракта в армии, который ранее для граждан России составлял 40 лет, а для иностранцев - 30, отменили.

Затем в Госдуме РФ предложили заключать контракты на службу в Вооруженных силах и Нацгвардии с выпускниками школ без опыта службы по призыву.

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, в боевых действиях на территории Украины Россия уже задействовала 105 батальонных тактических групп. При этом их количество может возрасти.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что нет смысла ждать истощения наступательного потенциала российской армии.

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