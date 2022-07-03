Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Путину об оккупации всей Луганской области.

Спикер Министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что город Лисичанск не находится под "полным контролем" российских войск, несмотря на заявления Москвы о том, что город захватили оккупанты.

Об этом сообщает издание BBC.

Он добавил, что ситуация в городе была "очень напряженной уже довольно долго", а российские сухопутные войска "непрерывно атаковали город".

"Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать с определенных территорий, чтобы в будущем снова их вернуть", - сказал представитель Минобороны.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области.

Шойгу отрапортовал Путину о якобы "полном контроле" россиян над Лисичанском и захвате населенных пунктов Белогоровки, Новодружеска, Малорязанцево и Белой Горы.

Как сообщал УНИАН, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что россияне закрепляются в районе Лисичанска и уничтожают город.

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