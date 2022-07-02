Целью РФ остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Возле Лисичанска Луганской области идут ожесточенные бои, город находится под контролем украинских войск.

Об этом сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона UAразом.

По его словам, последние несколько дней самой сложной остается ситуация на Лисичанском и Бахмутском направлениях, а также в Харьковской области.

"Возле города (Лисичанска - УНИАН) действительно идут ожесточенные бои, но, к счастью, город не окружен и находится под контролем украинских войск", - сказал он.

На Славянском направлении вражеские войска совершают попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

Музычук отметил, что целью РФ все еще остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

По его данным, противник пытается создать благоприятные условия для наступления на южных регионах страны. Существует большая угроза ракетных обстрелов южных и северных регионов, а также артиллерийских обстрелов пограничных пунктов Сумщины и Черниговщины.

Ранее в американском Институте изучения войны сообщали, что российские войска продолжают попытки окружить Лисичанск, ведя наступательные действия к югу и юго-западу от города.

Вас также могут заинтересовать новости: