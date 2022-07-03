В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма, а нужны материально-технические ресурсы.

После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к фатальным последствиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе.

"Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма - нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганской области и других регионов нашей страны героически выполняют свой гражданский и воинский обязанности", - отметили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем ​​спикер Министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что город Лисичанск не находится под "полным контролем" российских войск, несмотря на заявления Москвы о том, что город захватили оккупанты.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о якобы оккупации всей Луганской области.

Шойгу отрапортовал Путину о якобы "полном контроле" россиян над Лисичанском и захвате населенных пунктов Белогоровки, Новодружеска, Малорязанцевого и Белой Горы.

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