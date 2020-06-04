На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из БМП

Потерь среди украинских военных нет.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

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Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" противник дважды обстреливал наши позиции неподалеку Павлополя, применив вооружения БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Возле Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники для пресечения вражеской активности в ответ решительно использовали дежурные огневые средства. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 3 июня украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

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