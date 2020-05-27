Россия в ТКГ выдвинула Украине условие для отмены "боевой готовности" боевиков

Неделю назад главари террористов заявили, что привели свои вооруженные формирования в "боевую готовность".

Пророссийские террористы на Донбассе не намерены отменять решение о так называемой "боевой готовности".

Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов по итогам видеоконференции ТКГ, пишут "РИА Новости".

Россияне обвинили украинскую сторону в якобы отказе обсуждать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня.

Читайте также"Выдавливают": в России заявили, что Украина отказалась от прямого диалога с боевиками в рамках ТКГ

"Должны быть приняты шаги по деэскалации, и Донбасс настаивает на обсуждении и принятии дополнительных мер. До принятия дополнительных мер трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности", - заявил представитель страны-агрессора на переговорах.

20 мая стало известно, что главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" заявили о приведении войск в боевую готовность. На это во время пресс-конференции отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что Украина созывает экстренное заседание ТКГ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram