Россия в ТКГ выдвинула Украине условие для отмены "боевой готовности" боевиков
Пророссийские террористы на Донбассе не намерены отменять решение о так называемой "боевой готовности".
Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов по итогам видеоконференции ТКГ, пишут "РИА Новости".
Россияне обвинили украинскую сторону в якобы отказе обсуждать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня.
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"Должны быть приняты шаги по деэскалации, и Донбасс настаивает на обсуждении и принятии дополнительных мер. До принятия дополнительных мер трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности", - заявил представитель страны-агрессора на переговорах.
20 мая стало известно, что главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" заявили о приведении войск в боевую готовность. На это во время пресс-конференции отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что Украина созывает экстренное заседание ТКГ.
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