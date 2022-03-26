Сегодня оккупанты выпустили несколько ракет по Львову.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Европейский Союз должен отреагировать на обстрел Львова российскими оккупантами.

Об этом он заявил в Twitter.

"Львов. Массированные ракетные удары. Еще один крупный украинский город. С огромной исторической ценностью. Рядом граница. Внутри города посольства многих стран. Но варваров РФ ничего не интересует – ни история, ни наследие, ни иностранные дипмиссии. Неужели Европа продолжит "умиротворять"?" – отметил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, оккупанты выпустили несколько ракет по Львову. Мэр города не уточнил деталей и призвал горожан не распространять фото или видео с места удара и оставаться в укрытиях.

В то же время председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что около 16:30 произошло три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц.

По данным ОВА, в результате ракетных ударов пострадали пять человек.

Впоследствии мэр Андрей Садовый сообщил, что в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала.

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