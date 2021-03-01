На всех мостах затруднено движение в сторону Правого берега.

Утром в Киеве повсеместно образовались многочисленные пробки. Тяжелая ситуация на мостах - движение существенно затруднено в направлении Правого берега.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

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Многокилометровые пробки традиционно образовались на въездах в Киев со стороны Крюковщины, Вишневого и Софиевской Борщаговки.

Многокилометровая пробка образовалась на въезде в Киев от с. Чайки. Пробка тянется по Житомирскому шоссе и пр. Победы аж до с.м. "Берестейская". Осложняют ситуацию несколько ДТП, которые произошли на пересечении пр. Победы и Большой Окружной.

Из-за ремонтных работ на Индустриальном мосту многокилометровые пробки образовались на пр. Курбаса и ул. Вадима Гетьмана в обе стороны.

Также пробки наблюдаются на ул. Новой, Воздухофлотском проспекте, ул. Казимира Малевича, Большой Васильковской, а также на бул. Леси Украинки в сторону центра.

Аналогичная ситуация на ул. Скляренко, Новоконстантиновской, пр. Степана Бандеры, Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе.

Ситуация на Левом берегу

Традиционно пробка образовалась на выезде с Троещины в сторону Северного моста. Практически остановились бульвар Перова, ул. Миропольская и Братиславская в направлении к Броварскому проспекту. На самом Броварском проспекте пробка растянулась от с.м. "Черниговская" до моста Метро.

А на пр. Бажана пробка наблюдается на участке от с.м. "Позняки" до Южного моста.

Ситуация на мостах

На всех столичных мостах через Днепр образовались пробки и тянучки. Наиболее сложная ситуация с трафиком на мосту Метро - движение в сторону Правого берега практически остановилось.

Также пробки образовались на въездах и выездах со всех мостов.

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Автор: Екатерина Лиманская