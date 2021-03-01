Утром в Киеве повсеместно образовались многочисленные пробки. Тяжелая ситуация на мостах - движение существенно затруднено в направлении Правого берега.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Читайте такжеВ Киеве для борьбы с пробками привлекут искусственный интеллект
Многокилометровые пробки традиционно образовались на въездах в Киев со стороны Крюковщины, Вишневого и Софиевской Борщаговки.
Многокилометровая пробка образовалась на въезде в Киев от с. Чайки. Пробка тянется по Житомирскому шоссе и пр. Победы аж до с.м. "Берестейская". Осложняют ситуацию несколько ДТП, которые произошли на пересечении пр. Победы и Большой Окружной.
Из-за ремонтных работ на Индустриальном мосту многокилометровые пробки образовались на пр. Курбаса и ул. Вадима Гетьмана в обе стороны.
Также пробки наблюдаются на ул. Новой, Воздухофлотском проспекте, ул. Казимира Малевича, Большой Васильковской, а также на бул. Леси Украинки в сторону центра.
Аналогичная ситуация на ул. Скляренко, Новоконстантиновской, пр. Степана Бандеры, Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе.
Ситуация на Левом берегу
Традиционно пробка образовалась на выезде с Троещины в сторону Северного моста. Практически остановились бульвар Перова, ул. Миропольская и Братиславская в направлении к Броварскому проспекту. На самом Броварском проспекте пробка растянулась от с.м. "Черниговская" до моста Метро.
А на пр. Бажана пробка наблюдается на участке от с.м. "Позняки" до Южного моста.
Ситуация на мостах
На всех столичных мостах через Днепр образовались пробки и тянучки. Наиболее сложная ситуация с трафиком на мосту Метро - движение в сторону Правого берега практически остановилось.
Также пробки образовались на въездах и выездах со всех мостов.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Для Сырецко-Печерской линии метро закупят 50 новых вагонов - Кличко
- В Киеве на отремонтированной станции "Святошин" посыпалась штукатурка и отпадает плитка
- В Киеве произошел масштабный пожар на рынке: появилось видео
- Сегодня в Киеве будет пасмурно, температура повысится до +4°
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram