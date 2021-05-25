Из-за перенесенного ранее рака и удаления щитовидной железы Марченко должен регулярно принимать гормональные препараты.

Состояние здоровья украинского политзаключенного Александра Марченко критическое, поскольку в российской колонии ему не дают жизненно необходимых лекарств.

Об этом сообщила его жена Екатерина Марченко.

Она отметила, что Марченко, которого незаконно удерживают в исправительной колонии №14 в российском Краснодаре, уже месяц не предоставляют необходимые медикаменты.

Эти гормональные препараты он должен принимать из-за перенесенного ранее рака и удаления щитовидной железы.

«Александру месяц не давали жизненно необходимых лекарств. Самочувствие было уже настолько критическое у Александра, что он попросил врача колонии позвонить адвокату и попросить передать лекарства», - сообщила жена политзаключенного.

По ее словам, в течение последнего месяца Марченко был в штрафном изоляторе уже дважды - всего 15 суток.

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«А поводы для отправки в ШИЗО чисто формальные - прилег на постель (из-за плохого самочувствия). Дело в том, что, когда не придают таблеток, заменяющих функцию щитовидной железы, то организм очень ослаблен и человек буквально физически не может переносить это состояние на ногах», - пояснила Марченко.

Она также рассказала, что на прошлой неделе получила письма от мужа, в которых он выражает надежду на обмен и скорейшее возвращение домой.

«Мой муж очень сильный духом. Он пишет, что все эти условия и наказание ничего не стоят по сравнению с тем отчаянием и болью, которые возникают из-за разлуки с родными людьми», - добавила она.

Арест Марченко: что известно

Марченко задержали в конце 2018 года на временно оккупированной территории Донецкой области, куда он приехал, чтобы вернуть утраченное в 2014 году авто.

Украинские обвинили в шпионаже и подготовке контрабанды предметов военного назначения, за которые он якобы передал какому-то гражданину России 130 тысяч долларов.

По мнению российского следствия, Марченко с сообщником из РФ весной 2018 года разработали план приобретения и провоза через российско-украинскую границу двух комплектов электровакуумных приборов (клистронов), предназначенных для использования в зенитно-ракетном комплексе модели С-300.

Обвинения против украинца строилось на якобы переписке Марченко с российским «партнером», которая имело место весной-летом 2018 года, а также на засекреченных показаниях.

В письме, которое Марченко передал через адвоката, он сообщил, что на КПП оккупанты отобрали у него документы, телефон и все вещи, а после допроса поместили на 20 дней в камеру без окон и туалета, откуда время от времени выводили на допросы, во время которых применяли психологическое и физическое насилие.

18 февраля 2019 года оккупанты передали Марченко сотрудникам ФСБ РФ, которые привезли его в Краснодар.

26 ноября 2020 года российский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

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Автор: Антонина Доломанжи