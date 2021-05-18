Цитрус подарил львовянам и гостям города настоящий праздник!

Это было не просто открытие, а сказочные два дня с зажигательным ведущим, музыкой, интерактивной фотозоной, промоутерами на электротранспорте, викторинами, конкурсами и невероятными призами.

И самые фартовые клиенты забрали два новеньких MacBook на чипе М1!

Яркое открытие первого магазина состоялось на днях. Это не просто магазин, а настоящее место встречи с гаджетами в самом сердце Львова - на улице Коперника, 2. Там, где в начале 20 века находилась кондитерская Яна Гефлингера, а впоследствии - магазин садовой мебели и фарфора Артура Бартоша. В Цитрусе сделали все возможное, чтобы сохранить часть аутентичного внутреннего декора. Старинная кирпичная кладка органично вписалась в новый интерьер. Важной частью декора стал орнамент украинской вышиванки на стене размером практически 6 метров.

Ассортимент магазина поражает! Тут вы найдёте всё, что нужно: от аксессуаров на все случаи жизни до продвинутой умной техники и персонального транспорта!

Доступ к товарам открыт, все гаджеты можно покрутить в руках, «поюзать» и оценить функционал.

В популярном среди львовян и гостей города торговом центре Victoria Gardens состоялось по-настоящему звездное открытие второго магазина, с оранжевой ковровой дорожкой от самого входа в торговый центр!

Это более 350 квадратных метров и море гаджетов в одном месте.

Смартфоны, ноутбуки, телевизоры, персональный электротранспорт, товары умного дома – все это и даже больше вы найдете в новом магазине Цитрус в ТРЦ Victoria Gardens. Конечно, от изобилия гаджетов и желания всё протестировать начинает кружится голова, но на этот случай в магазине есть релакс-зона, в которой можно просто отдохнуть, параллельно заряжая свой смартфон.

Если вдруг вы пропустили открытие, то все супер-скидки будут действовать до 20 мая и у вас всё еще есть шанс забрать новенький iPhone 12 Pro Max с выгодой целых 7500 грн!

https://promo.citrus.ua/citrus-love-lviv

Приятным подарком для львовян стал бесплатный проезд на брендированном автобусе от Коперника, 2 к ТРЦ Victoria Gardens. Просто установите приложение «Цитрус» и катайтесь хоть целый день!

Заинтригованы? Тогда приходите в новые магазины Цитрус во Львове и становитесь клиентами сети. Уверяем, что с пустыми руками домой не уйдет никто!

Welcome в «Цитрус»!

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Автор: Иван Бойко