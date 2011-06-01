Николаевских журналистов избили «заезжие» налоговики из Киева?

В Николаеве 31 мая трое журналистов подверглись нападению со стороны сотрудников налоговой милиции, которые силой пытались забрать фотокамеры у журналистов.

Как рассказал УНИАН главный редактор сайта «Новости-N» Анатолий ОНУФРИЙЧУК, два сотрудника из его редакции Александр ВЛАЩЕНКО и Наталия БАРБАРОШ приехали в городской отдел налоговой милиции на улице Чкалова, куда, по информации редакции, были доставлены несколько николаевских предпринимателей для беседы с сотрудниками Главного управления налоговой милиции Украины.

По информации журналистов, предпринимателей несколько часов держали взаперти на 7-м этаже здания налоговой и не пропускали к ним ни адвокатов, ни родственников, ни даже работников скорой помощи, которая приехала когда у одного из предпринимателей ухудшилось самочувствие.

По словам А.ОНУФРИЙЧУКА, когда журналисты «Новостей-N» стали снимать попытки адвоката предпринимателя Максима ШЕПЕЛЯ прорваться через конвой к своему подзащитному, то сотрудник налоговой милиции, охраняющий вход, выкрутил руки корреспонденту А.ВЛАЩЕНКО, грубо сорвал с его шеи фотоаппарат и унес его в закрытую часть помещения.

Через три часа фотоаппарат вернули, но в нем были удалены все снимки.

После сообщения о нападении на журналистов «Новостей-N» в налоговую приехал корреспондент сайта «Преступности.НЕТ» Артем ДЫБЛЕНКО, который тоже стал снимать на фотокамеру происходящее в здании налоговой.

А.ДЫБЛЕНКО рассказал УНИАН, что после того, как он стал снимать переговоры прибывшей на место происшествия сотрудницы Заводского РОВД и налоговых милиционеров, охраняющих вход в горотдел налоговой милиции, у него начали отбирать фотоаппарат. Когда журналист оказал сопротивление, то на него навалилось четверо сотрудников налоговой, затащили в закрытую часть помещения, повалили на пол и стали быть, требуя отдать аппаратуру. Чтобы защитить фотоаппарат журналист накрыл его свои телом и туго намотал на руку ремень фотоаппарата.

После появления из глубины помещения еще одного сотрудника налоговой журналиста отпустили.

Руководитель Управления налоговой милиции в Николаевской области Владимир ПАХОМОВ заявил корреспонденту «Преступности.НЕТ», что в инцидентах с журналистами принимали участие не его подчиненные. По информации сайта, якобы это были налоговики, приехавшие из Киева.

Как сообщил А.ОНУФРИЙЧУК, сегодня утром журналисты «Новостей-N» А.ВЛАЩЕНКО и Н.БАРБАРОШ подали заявления в Николаевское городское управление прокуратуры по факту препятствования профессиональной журналистикой деятельности (статья 171 Уголовного кодекса Украины).

А.ДЫБЛЕНКО также сообщил, сегодня член комитета Верховной Рады Украины по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Владимир АРЬЕВ намерен обратится с депутатским запросом в Генпрокуратуру Украины по поводу правомерности действий налоговиков в инцидентах с корреспондентами двух николаевских изданий.