Адвокаты хотят представить вишневского чиновника не взяточником, а посредником

В Броварском городском суде (Киевская область) состоялось первое заседание по делу первого заместителя городского председателя города Вишневое Владимира СТУЖУКА. Как сообщал УНИАН, он был задержан 17 сентября прошлого года при получении взятки в особо крупных размерах – 2,5 млн. гривен. Прокуратурой Киевской области, которая вела досудебное следствие, В.Стужуку выдвинуто обвинение в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере - как долностному лицу, занимающему ответственное положение.

Как сообщил корреспонденту УНИАН депутат городского совета Вишневого Вячеслав ШАПКА, находившийся в зале суда, обвиняемый не присутствовал на заседании, поскольку госпитализирован в больничном изоляторе. Защита В.Стужука просила освободить подсудимого под подписку о невыезде, ссылаясь на ухудшение здоровья обвиняемого. Адвокаты первого заместителя городского председателя Вишневого в своих выступлениях на суде настаивали, что 2,5 млн. гривен, полученных их клиентом, это не взятка, а сумма продажи корпоративных прав, которую В.СТУЖУК сопровождал как посредник.

Как сообщал УНИАН, предметом взятки было оформление права на аренду земельного участка площадью 10 га между Вишневым и Окружной дорогой компанией «Технопарк Вишневое» с последующей продажей 100-процентной доли в ее уставном фонде. Как сообщила прокуратура Киевской области в своем письме от 13.11.2009 года в адрес Вишневого городского Совета (письмо есть в распоряжении УНИАН), переуступка корпоративных прав была оценена В.Стужуком в 2 млн. долларов США).

В.Шапка отметил, что подсудимый В.Стужук продолжает занимать должность первого заместителя городского председателя, поскольку все сессии, на которых должен был рассматриваться вопрос об отстранении В.Стужука от этой должности, были заблокированы городским председателем Анатолием ГОШКО.

Броварской городской суд отклонил ходатайство адвокатов В.Стужука об избрании ему иной меры пресечения, чем пребывание под арестом, и назначил следующую дату судебного заседания на 4 марта.