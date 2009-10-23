Босс неаполитанской мафии задержан после перестрелки с украинцами

Один из главарей неаполитанской преступной организации "Каморра" Рафаэле Столдер (Raffaele Stolder) задержан 22 октября во время драки с выходцами из Украины. Об этом в четверг сообщило местное издание L`Unione Sarda.

Конфликт между мафиози и двумя украинцами - мужчиной и женщиной - произошел в самом центре Неаполя. По предположениям полицейских, Столдер попытался ограбить пару, передвигавшуюся на автомобиле марки "Мерседес", однако те оказали бандиту сопротивление.

В результате завязалась потасовка, в ходе которой было применено огнестрельное оружие. Кто именно открыл огонь, пока не установлено. Вскоре после этого на место происшествия прибыл патруль, который задержал мафиозного босса.

В данный момент Столдер, раненный во время потасовки с украинцами, находится под охраной полицейских в одной из местных больниц. Также госпитализирована украинка, получившая огнестрельное ранение в ногу.

Рафаэле Столдер давно находился в поле зрения неаполитанских правоохранительных органов, а в 1992 году вошел в первую редакцию списка самых разыскиваемых преступников Италии. В том же году он был арестован и приговорен к тюрьме особо строгого режима. На свободу мафиози вышел в 2007 году.

Лента.ру