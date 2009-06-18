СБУ накрыла конвертационный центр, который вывел в тень более 400 млн.

В Днепропетровске Служба безопасности Украины обнаружила и ликвидировала конвертационный центр, который действовал в сети транзитных и фиктивных предприятий, созданных с целью прикрытия незаконных финансовых операций, связанных с уклонением от уплаты налогов и легализацией доходов, полученных преступным путем.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, областной прокуратурой по материалам СБУ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

В рамках расследования дела оперативно-следственной группой, в которую вошли сотрудники СБУ и МВД, был задержан организатор конвертационного центра при попытке незаконно снять наличные на сумму 1,5 млн. грн. с банковского счета фиктивного предприятия.

Проведены обыски в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте, которые использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности.

Во время обысков обнаружены и изъяты печати, финансовая документация, компьютерная техника, при помощи которой через систему «Клиент-Банк» осуществлялось управление счетами. В соответствии с полученными санкциями суда в нескольких банковских учреждениях города арестованы счета фиктивных фирм, на которых заблокировано более 750 тыс. грн.

Установлено, что с использованием незаконного конвертационного центра за 2008-2009 годы в теневое обращение переведено более 400 млн. грн.