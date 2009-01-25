Налоговая накрыла конвертационный центр с оборотом в 300 миллионов

В Днепропетровске сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, через который на протяжении 2007-2008 гг. в наличные были незаконно переведены 300 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.

Организаторами подпольного конвертационного центра оказались трое жителей Днепропетровска, которые зарегистрировали несколько фиктивных частных предприятий. Клиенты конвертационного центра перечисляли на счета этих предприятий безналичные средства за якобы легальные финансово-хозяйственные операции в сфере строительства.

В дальнейшем средства переводились в наличные с вычетом процентов за услуги организаторам сделки.

Во время санкционированного обыска в офисе конвертационного центра налоговики изъяли 100 тыс. грн. наличными и 11 печатей фиктивных предприятий.

Против организаторов конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка).