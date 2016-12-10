"Крым – территория бесправия": активисты на "границе" с полуостровом напомнили о жертвах оккупации

Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

Представители общественности прошли шествием к админгранице с украинскими и крымскотатарскими флагами, в руках собравшиеся несли портреты погибших, пропавших без вести во время оккупации Крыма, а также портреты политических заключенных.

«Именно в этот день, когда мы говорим о правах человека, мы решили выйти на пограничную территорию и заявить о том, что дальше, за этим шлагбаумом - территория бесправия. Мы должны привлечь международное сообщество, для того, чтобы она влияла на Российскую Федерацию, которая грубо нарушает права человека в Крыму. По нашим данным, на сегодня 38 человек являются политическими заключенными», - сообщил журналистам член Меджлиса крымскотатарского народа, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

Возле КПВВ состоялся митинг, во время которого, в частности, председатель регионального меджлиса Херсонской области Ленур Люманов зачитал обращение Меджлиса крымскотатарского народа.

Читайте такжеРоссия хочет использовать улучшение отношений с Турцией для "легализации" аннексии Крыма

Участники мероприятия скандировали: «Свободу политзаключенным!», «Верните родителей детям!», «Верните Крым!», и такое другое.

Затем присутствующие посетили территорию проведения акции по гражданской блокаде Крыма, где был организован просмотр документального фильма и семинар по правозащитной тематике.

Издание напоминает, что Международный день прав человека отмечается ежегодно 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. До 2014 года в Симферополе в этот день ежегодно проходил митинг с требованием восстановления прав крымских татар как коренного народа Крыма. После аннексии Крыма российская власть запретила проведение этих собраний.