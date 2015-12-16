Боевики выдвинули "Шахтеру" ультиматум: или играете в "чемпионате ДНР", или можете забыть о Донецке

"У нас нет никаких оснований, чтобы проводить футбольные матчи первенства Украины. Поэтому ФК "Шахтер" может вернуться в Донецк, если откажется от украинского чемпионата по футболу. "Шахтер" может играть в Донецке, но только в первенстве "ДНР", - сказал один из так называемых министров "ДНР" Михаил Мишин, передают Новости Донбасса.

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"Никто не выгонял ФК "Шахтер" из Донецка. Руководство клуба само приняло решение уехать из столицы "ДНР". Следовательно, теперь возвращение этого клуба в Донецк возможно только с соблюдением требований руководства нашей республики", - добавил он.

Напомним, последний матч на своем домашнем стадионе "Донбасс Арене" "Шахтер" провел 2 мая 2014 года против "Ильичевца". В настоящее время команда проводит домашние поединки Премьер-лиги в разных городах Украины, а в еврокубках играет во Львове.