На рынке в Запорожской области торговали взрывчаткой, гранатами и патронами

В Запорожской области на центральном рынке города Токмак сотрудники милиции изъяли взрывчатку, гранаты, патроны и минометные мины и задержали предпринимателя, осуществлявшего торговлю боеприпасами.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области, факт реализации боеприпасов был установлен сотрудниками Запорожского облуправления уголовного розыска.

В ходе обыска торговых киосков было изъято около 100 гранат Ф-1, минометные мины, патроны разных калибров и около 900 г взрывчатки, а также 14 единиц холодного оружия - в основном штык-ножи, сообщили в ЦОС, отметив, что происхождение обнаруженного пока не установлено.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержаного бизнесмена уголовного дела по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). В качестве наказания дання статья предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.