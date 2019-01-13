Рецепты глинтвейна: самые популярные рецепты согревающего напитка

Единственное правило, которое нужно соблюдать при приготовлении этого напитка дома - глинтвейн ни в коем случае не должен кипеть.

Напиток под названием глинтвейн - это горячий алкогольный напиток на основе вина. «Глинтвейн» происходит от немецкого слова Glühwein, что означает пылающее вино. В настоящее время во всем мире любят и пьют глинтвейн, особенно в холодные зимние дни, поскольку этот напиток обладает согревающим и бодрящим эфектом.

Не все знают, как сделать глинтвейн дома, и покупают полуфабрикат или, пользуясь случаем, пьют его в кафе или ресторанах. Однако лучше готовить глинтвейн дома.

УНИАН собрал для вас некоторые рецепты и способы как варить глинтвейн дома.

Способы приготовления глинтвейна:

Для глинтвейна понадобится эмалированная или стеклянная посуда. Есть два способа, как варить глинтвейн: приготовление глинтвейна с водой и приготовление глинтвейна без воды. Самое главное правило для тех, кто хочет сварить глинтвейн в домашних условиях, это не доводить вино до кипения и периодически его помешивать. В остальном, приготовление глинтвейна в домашних условиях несложно: налили вино, добавили специи, подогрели, немного настояли и готово.

Какое вино использовать для глинтвейна:

Обычно используют красное сухое или полусухое вино для глинтвейна, однако, можно приготовить глинтвейн из белого вина. Но, конечно, рецепт глинтвейна классический основан на красном вине.

Рецепт безалкогольного глинтвейна:

Если вас интересует такой глинтвейн, в безалкогольном глинтвейне используется не вино, а виноградный и яблочный сок.

Рецепт глинтвейна с водой:

Сначала кипятят воду со специями, потом добавляют туда сахар, мед и вино.

Специи для глинтвейна:

Специи для глинтвейна могут быть самые различные: корица, кардамон, гвоздика, черный перец. Приправа для глинтвейна придает напитку желаемый аромат.

Рецепт глинтвейна с корицей — самый распространенный. Очень популярен рецепт глинтвейна с медом, его можно рекомендовать также как глинтвейн от простуды. Хотя, в принципе, любой глинтвейн - рецепт от простуды, благодаря сочетанию свойств горячего вина, специй и фруктов. В состав глинтвейна также могут входить сахар, если вино покажется вам кислым, апельсин. Глинтвейн ничем не запивают, традиционно его закусывают печеньем, другими кондитерскими изделиями, можно запивать глинтвейном мясные блюда.

Рецепт классического глинтвейна:

Ингредиенты: бутылка красного вина, 7 бутонов гвоздики, 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха, 1 столовая ложка сахара, 1/3 стакана воды.

Как приготовить классический глинтвейн: гвоздику и мускатный орех засыпь в турку. Налей воды, размешай и доведи смесь до кипения. Когда начнет кипеть, убавь огонь до минимума и провари еще минуту. После этого дай отвару настояться 10-15 минут. Вино налей в кастрюлю и поставь на огонь. Когда нагреется, вылей в него содержимое турки и добавь сахар. Хорошо перемешай и вари на медленном огне до первых признаков закипания. Как только появятся первые пузырьки, сними глинтвейн с огня и разлей по чашкам.

Рецепт кофейного глинтвейна:

Ингредиенты: бутылка красного вина, большая чашка черного кофе, 150 грамм сахара и 100 грамм коньяка.

Как приготовить кофейный глинтвейн: подогрей вино, пока вино варится, в турке свари кофе. Когда вино нагреется, добавь в него кофе и сахар и провари еще пару минут на самом медленном огне, периодически помешивая. В конце варки добавь коньяк и разлей глинтвейн по чашкам.

Рецепт имбирного глинтвейна:

Ингредиенты: бутылка красного вина, половинка апельсина, половинка лимона, несколько горошин душистый перца, корень имбиря длиной с мизинец, палочка корицы, пара бутонов гвоздики, сахар или мед по вкусу.

Как приготовить имбирный глинтвейн: вино налей в кастрюлю, добавь корицу, гвоздику и душистый перец. Корень имбиря почисти, нарежь небольшими кусочками. Лимон и апельсин нарежь полукольцами. Добавь имбирь и фрукты в кастрюлю с вином, по желанию добавь сахар или мед. Вари глинтвейн на медленном огне пока не начнет закипать. После этого сними кастрюлю с огня и разлей ароматный напиток в чашки.

Рецепт фруктового глинтвейна:

Ингредиенты: бутылка красного вина, яблоко, лимон, апельсин, 0,5 чайной ложки корицы, несколько горошин душистого перца, звездочка бадьяна, мед по вкусу.

Как приготовить фруктовый глинтвейн: яблоко, лимон и апельсин нарежь дольками. Положи фрукты в кастрюлю с вином, добавь специи и мед по вкусу. Вари глинтвейн на медленном огне. Как только начнет закипать, сними глинтвейн с огня и разлей по чашкам.

Рецепт французского глинтвейна:

Ингредиенты: бутылка красного вина, половинка лимона, 150 грамм сахара, 150 мл коньяка.

Как приготовить французский глинтвейн: в кастрюле подогрей вино, добавь сахар. Из лимона выжми сок, перемешай с вином. Брось в кастрюлю лимонную корку и провари в глинтвейне. В конце варки влей коньяк и выключи огонь. Дай глинтвейну настояться 5 минут, после чего разлей в чашки.