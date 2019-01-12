Рецепты вареников на Старый Новый год

Вареники являются одним из главных блюд на столе к Старому Новому году. По ним в этот день даже гадают.

Вареники – одно из главных блюд на праздничном столе к Старому Новому году, который отмечают с 13 на 14 января. Именно с этим блюдом связана одна примета: в один из вареников прячут «сюрприз», например, монетку, и тот, кому он достанется, целый год не будет бедствовать.

Также считается, что острый перец в варенике - к неожиданностям, фасоль - к детям, веревочка - к дороге и путешествиям, орех - к здоровью, кольцо - к свадьбе, пуговица к обновке.

Накануне Старого Нового года УНИАН собрал лучшие рецепты вареников.

Тесто для вареников

Тесто для вареников можно приготовить несколькими способами, однако все они довольно просты. Самые любимые среди украинских хозяек рецепты теста для вареников - на воде, молоке, кефире, кипятке или заварное.

Рецепт теста для вареников на воде

Приготовить тесто на воде очень легко. Для этого понадобится:

• 2 стакана муки

• ¾ стакана воды

• 1 яйцо

• Соль по вкусу

Воду необходимо подогреть до температуры около 30 градусов. Муку следует просеять, затем добавить в неё воду, яйцо и соль. Замешивать тесто до однородной консистенции. Готовое тесто нужно накрыть влажной тканью и подождать 40 минут, чтоб оно «дозрело».

Тесто для вареников на молоке

Тесто на молоке получается очень нежным, поэтому больше подходит для вареников со сладкой начинкой, например, творогом или ягодами. Для его приготовления понадобятся:

• 3 стакана муки

• 1 стакан молока

• 1 яйцо

• ½ стакана кипяченой воды

• 1 столовая ложка растительного масла

• Соль и сахар по вкусу

2-3 столовые ложки муки смешать с солью и сахаром, а затем влить смесь в молоко. Тщательно перемешать, чтобы смесь стала равномерной.

Затем добавить яйцо, растительное масло и охлажденную кипяченую воду. Затем нужно постепенно добавлять просеянную муку и замешивать до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к рукам.

Оставить тесто под полотенце на 20-30 минут.

Тесто для вареников на кефире

Также нежным и пластичным получается тесто, приготовленное на кефире. Для него понадобятся:

Читайте такжеСтарый Новый год-2019: история и традиции праздника

• 2 ½ стакана муки

• 200 г кефира

• 1 яйцо

• соль

Рецепт приготовления аналогичен рецепту теста на воде, однако есть свои нюансы. Кефир должен быть комнатной температуры. Его необходимо смешать со слегка взбитым яйцом.

Затем в миску просеять муку с делать в ней небольшую лунку. В углубление вылить кефир с яйцом. Перемешивать смесь ложкой до тех пор, пока она не станет пластичной, после чего домесить тесто руками.

Полученное тесто накрыть полотенцем или пищевой пленкой и оставить на 30 минут.

Рецепт заварного теста для вареников

Заварное тесто или, как его ещё называют, тесто для вареников на кипятке идеально подойдет, если вы планируете заготовить его впрок. Такое тесто хорошо переживает заморозку и не разваривается. Для его приготовления понадобятся:

• 2 стакана муки

• 2/3 стакана кипятка

• 1 яйцо

• 1 столовая ложка растопленного сливочного масла

• соль

В глубокую миску просеять муку. Добавить в муку яйцо и тщательно смешать. Добавить сливочное масло и снова перемешать.

В полученную смесь тонкой струйкой влить кипяток, постоянно помешивая тесто ложкой, пока оно не станет однородным. Когда тесто остынет, следует переложить его из миски на стол и добавив немного муки вымесить до мягкого состояния.

Уже такое тесто можно использовать для приготовления вареников, но лучше всё же дать ему «отдохнуть» 30 минут.

Постное тесто для вареников без яиц

В силу разных обстоятельств многие люди сегодня не едят сегодня яйца и молочные продукты. Для таких подойдет рецепт теста для вареников без яиц, он также отлично подойдет для приготовления блюд в периоды поста. Для такого теста понадобятся:

Читайте такжеУкраинский рецепт благополучия и счастья: лучшие посевалки на Старый Новый год

• около 4 стаканов муки

• 1 стакан газированной воды

• 4 столовых ложки растительного масла

• соль и сахар по ½ чайной ложки

Муку просеять в миску, смешав с сахаром и солью. Сделать в ней небольшую ямку и вылить в неё растительное масло.

Затем понемногу вливать в муку холодную воду с газом, замешивая тесто. Когда оно стает пластичным, завернуть тесто в пищевую пленку, положить в полиэтиленовый пакет и отправить в холодильник на час. После этого тесто можно использовать для приготовления вареников.

Варианты начинок для вареников

Вариантов начинок для вареников очень много. В Украине традиционно вареники готовят с картошкой, капустой, творогом и вишней.

Соленая начинка для вареников

• Картошка

• Капуста

• Грибы

• Потроха

• Сыр с зеленью

• Курица

• Кабачки

• Морковка с луком

• Помидоры

• Брокколи и фета

• Сыр Сулугуни

• Ветчина и сыр

Сладкие начинки для вареников

• Вишня

• Клубника

• Творог с изюмом

• Яблоки

• Мак

• Смородина

• Шоколад и орехи

• Банан

• Манная каша с мандаринами

• Киви и ананасы

Как правильно лепить вареники

Для того, чтоб слепить вареники, нужно из раскатанного теста с помощью чашки или стакана вырезать круги диаметром около 7 сантиметров.

По центру каждого круга выкладываем начинку. Не кладите слишком много начинки, иначе вареники будет тяжело защипнуть и есть вероятность, что при варке они разлезутся.

Защипните свободные от начинки края, образовав полумесяц. Край вареника можно оформить косичкой или придавить вилкой.

Как правильно лепить вареники - видео

Видео Рецепты от Ивана