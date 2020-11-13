Астрономы обнаружили мощнейший гамма-всплеск на расстоянии 5,5 миллиардов световых лет от Земли. Это событие получило обозначение GRB 200522A. Ученые предполагают, что в результате этого катаклизма родился магнитар.
Об этом сообщает National Geographic.
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Первоначально это событие было определено как столкновение двух нейтронных звезд, однако вспышка от него оказалась в 10 раз ярче, чем предсказывали модели подобных событий.
Исследователи полагают, что яркость килоновой GRB 200522A в ближнем инфракрасном диапазоне указывает на то, что две нейтронные звезды, слившись, образовали нечто иное: магнетар.
Магнетары чрезвычайно редки. На сегодняшний день подтверждено существование только 24 таких объектов в Млечном Пути.
"На изображении показано свечение килоновой звезды, вызванное слиянием двух нейтронных звезд. В мае 2020 года свет от этой вспышки достиг Земли и был впервые обнаружен обсерваторией НАСА", - сообщают ученые.
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