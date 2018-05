Ученые создали метод получения любых вакцин за неделю

Отчет о работе опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает N+1.

Почти всегда вакцинация состоит в введении убитых или сильно ослабленных частиц патогена, которые вызывают иммунную реакцию и развитие приобретенного иммунитета. Реже для этого применяют отдельные вирусные белки или даже их фрагменты: такие вакцины могут не вызывать достаточно мощного иммунного ответа и требуют добавления веществ, которые его стимулируют. При этом уже не одно десятилетие ученые пытаются создать вакцины на основе нуклеиновых кислот. И если использование для этого ДНК может быть чревато ее случайной интеграцией в геном хозяина, то вирусные РНК с этой точки зрения вполне безопасны.

Основным препятствием для РНК-вакцинации является сложность доставки фрагментов вирусной РНК в клетки, где с них мог бы начаться синтез белков: РНК очень лабильна и легко уничтожается растворенными в крови РНКазами либо иммунной системой, либо нуклеазами внутри клетки. Исследователи из Массачусетского технологического института во главе с профессором Дэниелем Андерсоном показали, что если РНК поместить в дендримерные наночастицы, это позволяет существенно продлить ее время жизни и превратить в эффективную вакцину.

Читайте такжеРазум человека способен менять уровень глюкозы в крови

Авторы использовали полиамины и модифицированный полиэтиленгликоль в качестве основы для получения разветвленной, древовидной структуры, которая удерживала РНК, взаимодействуя с ее фосфатными группами. Ученые показали, что частицы размерами порядка 150 нм способны проникать в клетку и "раскрываться" в ней, выпуская груз РНК в цитоплазму, где на этой матрице может начаться синтез белков.

В экспериментах использовались репликоны - "единицы удваивающейся РНК", полученные на основе вирусов конского энцефалита и тогавируса леса Семлики. В них вносились мРНК белков целевых агентов. По словам ученых, после внутримышечной инъекции "РНК-нановакцин" подопытным мышам у животных формировалась полноценная иммунная защита против вызываемых этими возбудителями опасных заболеваний, которая включала и антигены, и обученные Т-клетки.

Однако важнее всего, по мнению авторов, скорость разработки таких вакцин. На каждую ученым потребовалось около недели, тогда как создание обычной вакцины принятыми до сих пор методами требует культивирования вируса в культурах клеток и занимает месяцы.

Напомним, система генетической модификации CRISPR/Cas9 помогла очистить зараженные клетки от герпесвирусов.