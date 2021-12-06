Салат Тигренок на Новый год / фото ua.depositphotos.com

Совсем скоро наступит Новый год 2022 – год Тигра по восточному гороскопу. Чтобы год начался счастливо и удачно, нужно задобрить хищника. Для этого новогодний стол стоить поставить салат, украшенный под тигра. Такое блюдо порадует не только восточный знак, но и родных и детей.

Ранее мы составили праздничное меню на Новый год, а также рассказывали, какие еще блюда в форме Тигра можно поставить на праздничный стол.

Салат Тигр с курицей и грибами

  • Куриное филе - 300 г.
  • Грибы – 300 г.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Яйца - 5 шт.
  • Морковь - 4 шт.
  • Майонез для смазывания.
  • Соль, перец молотый по вкусу.
  • Маслины или черная икра для украшения.

Яйца, морковь и курицу отварить до готовности. Грибы обжарить с нарезанным луком. Одно яйцо разрезать пополам и оставить белки для украшения. Выложить салат на блюдо слоями: грибы, кубики куриного филе, 4 яйца и желтки. Каждый слой смазать майонезом. Посыпать салат сверху тертой морковью.

Мелко нарезать маслины и выложить из них "полоски" и уши тигра. "Глаза" тигра сделать из белков и целых маслин.

Салат Тигренок с черносливом

  • Мясо – 250 г.
  • Лук - 2 шт.
  • Чернослив – 100 г.
  • Сыр твердых сортов – 100 г.
  • Яйца – 4 шт.
  • Огурцы маринованные – 5 шт.
  • Грибы - 500 гр.
  • Морковь – 4 шт.
  • Майонез по вкусу.

Мясо мелко нарезать и обжарить до готовности. Лук порезать полукольцами и обжарить до готовности, пожарить грибы, яйца и морковь отварить до готовности, чернослив нарезать тонкими полосками. Сыр натереть на крупной терке.

Выложить салат слоями: мясо, жареный лук, половина чернослива, сыр, 3 яйца, маринованные огурцы, грибы. Каждый слой слегка смазать майонезом. Сверху на салат выложить тертую вареную морковь. Из остального чернослива сделать полоски тигра, из яиц – мордочку и глаза, а зрачки выложить маслинами.

Салат Тигр – видеорецепт

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Автор: Екатерина Пулатова