Салат Тигр очень понравится китайскому знаку Зодиака, который является символом 2022 года.

Совсем скоро наступит Новый год 2022 – год Тигра по восточному гороскопу. Чтобы год начался счастливо и удачно, нужно задобрить хищника. Для этого новогодний стол стоить поставить салат, украшенный под тигра. Такое блюдо порадует не только восточный знак, но и родных и детей.

Ранее мы составили праздничное меню на Новый год, а также рассказывали, какие еще блюда в форме Тигра можно поставить на праздничный стол.

Салат Тигр с курицей и грибами

Куриное филе - 300 г.

Грибы – 300 г.

Лук репчатый - 1 шт.

Яйца - 5 шт.

Морковь - 4 шт.

Майонез для смазывания.

Соль, перец молотый по вкусу.

Маслины или черная икра для украшения.

Яйца, морковь и курицу отварить до готовности. Грибы обжарить с нарезанным луком. Одно яйцо разрезать пополам и оставить белки для украшения. Выложить салат на блюдо слоями: грибы, кубики куриного филе, 4 яйца и желтки. Каждый слой смазать майонезом. Посыпать салат сверху тертой морковью.

Мелко нарезать маслины и выложить из них "полоски" и уши тигра. "Глаза" тигра сделать из белков и целых маслин.

Салат Тигренок с черносливом

Мясо – 250 г.

Лук - 2 шт.

Чернослив – 100 г.

Сыр твердых сортов – 100 г.

Яйца – 4 шт.

Огурцы маринованные – 5 шт.

Грибы - 500 гр.

Морковь – 4 шт.

Майонез по вкусу.

Мясо мелко нарезать и обжарить до готовности. Лук порезать полукольцами и обжарить до готовности, пожарить грибы, яйца и морковь отварить до готовности, чернослив нарезать тонкими полосками. Сыр натереть на крупной терке.

Выложить салат слоями: мясо, жареный лук, половина чернослива, сыр, 3 яйца, маринованные огурцы, грибы. Каждый слой слегка смазать майонезом. Сверху на салат выложить тертую вареную морковь. Из остального чернослива сделать полоски тигра, из яиц – мордочку и глаза, а зрачки выложить маслинами.

Салат Тигр – видеорецепт

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Автор: Екатерина Пулатова