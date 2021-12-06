Совсем скоро наступит Новый год 2022 – год Тигра по восточному гороскопу. Чтобы год начался счастливо и удачно, нужно задобрить хищника. Для этого новогодний стол стоить поставить салат, украшенный под тигра. Такое блюдо порадует не только восточный знак, но и родных и детей.
Ранее мы составили праздничное меню на Новый год, а также рассказывали, какие еще блюда в форме Тигра можно поставить на праздничный стол.
Салат Тигр с курицей и грибами
- Куриное филе - 300 г.
- Грибы – 300 г.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Яйца - 5 шт.
- Морковь - 4 шт.
- Майонез для смазывания.
- Соль, перец молотый по вкусу.
- Маслины или черная икра для украшения.
Яйца, морковь и курицу отварить до готовности. Грибы обжарить с нарезанным луком. Одно яйцо разрезать пополам и оставить белки для украшения. Выложить салат на блюдо слоями: грибы, кубики куриного филе, 4 яйца и желтки. Каждый слой смазать майонезом. Посыпать салат сверху тертой морковью.
Мелко нарезать маслины и выложить из них "полоски" и уши тигра. "Глаза" тигра сделать из белков и целых маслин.
Салат Тигренок с черносливом
- Мясо – 250 г.
- Лук - 2 шт.
- Чернослив – 100 г.
- Сыр твердых сортов – 100 г.
- Яйца – 4 шт.
- Огурцы маринованные – 5 шт.
- Грибы - 500 гр.
- Морковь – 4 шт.
- Майонез по вкусу.
Мясо мелко нарезать и обжарить до готовности. Лук порезать полукольцами и обжарить до готовности, пожарить грибы, яйца и морковь отварить до готовности, чернослив нарезать тонкими полосками. Сыр натереть на крупной терке.
Выложить салат слоями: мясо, жареный лук, половина чернослива, сыр, 3 яйца, маринованные огурцы, грибы. Каждый слой слегка смазать майонезом. Сверху на салат выложить тертую вареную морковь. Из остального чернослива сделать полоски тигра, из яиц – мордочку и глаза, а зрачки выложить маслинами.
Салат Тигр – видеорецепт
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