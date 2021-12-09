Что приготовить на Новый год Тигра и как удивить гостей - читайте на УНИАН.

Грядущий Новый год 2022 наступит под покровительством Голубого Водяного Тигра - животного, которое названо весьма эксцентричным. Его энергетика сильна и могущественна, поэтому будьте готовы к череде сюрпризов. Какими они будут - зависит от вашего настроя.

Такая же история и с блюдами - вы можете удивить символ года и приготовить интересные закуски или же выбрать традиционные блюда на Новый год. Но первый вариант, конечно, лучше.

Ранее мы рассказывали, как готовить новогодний салат "Тигр".

Современный новогодний стол - 3 шедевральных рецепта

Бутерброды "Тигр" с форшмаком

Филе солёной сельди - 120 г

Морковь - 300 г (2 шт.)

Яйца - 2 шт.

Масло сливочное (размягченное) - 50 г

Багет - 150 г

Маслины (без косточек) - 50 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Морковь вымыть, залить в сотейнике водой и варить 25-30 минут, ориентируясь на размер корнеплода. Яйца отварить в течение 10 минут, остудить и почистить. Затем нарезать небольшими кусочками, положить в емкость. Туда же добавить ломтики сельди и половинку нарезанной моркови. Последний штрих - сливочное масло.

После этого включить блендер и измельчить содержимое до однородной массы, поперчить, посолить. Багет нарезать кружочками, смазать форшмаком. Вторую половину моркови натереть и выложить сверху на каждый ломтик хлеба. Взять маслины, нарезать тонкими полосками и выложить на бутерброды.

Мясной рулет "Полосатый"

Свинина (корейка) - 1-1,2 кг

Куриное филе - 300 г

Ветчина - 250 г

Сухофрукты (курага, чернослив) - 150 г

Чеснок - 3 зубчика

Масло растительное - 50-70 мл

Травы пряные сушеные (прованские) - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Мясо и птицу вымыть, обсушить бумажными полотенцами. Сухофрукты положить в горячую воду на 10 минут, затем достать и промыть. В отдельной емкости соединить пряности, перец, соль, измельченный чеснок и растительное масло.

Читайте такжеПростые закуски на Новый год 2022 за 15 минут: 6 рецептов праздничных деликатесовКусок свинины надрезать пластами по 1-1.5 см, не доходя до основания. Натереть мясо приготовленной смесью из пряностей, разогреть духовку до 180°C. Куриное филе нарезать кусками, их количество должно быть равно количеству надрезов на свинине. Курицу накрыть бумажным полотенцем, отбить, посолить и поперчить.

Заполнить прорези в свинине куриным филе, сухофруктами и ветчиной. Обмотать заготовку кулинарным шпагатом несколько раз и завязать. Поджарить свинину на сковороде до румяной корочки 4-5 минут. После завернуть в фольгу, положить на противень и запекать 40 минут при 180°C. Перед подачей снять с рулета кулинарную нить.

Сырный рулет с куриным фаршем

Предварительно нужно разогреть духовку до 180°C

Морковь - 280 г (2 шт.)

Сыр твердый - 70 г

Фарш куриный - 300 г

Яйца - 4 шт.

Зелень петрушки - 3-4 веточки

Зелень укропа - 3-4 веточки

Паприка молотая - 1 ч. ложка

Чеснок сушеный - 1,5 ч. ложки

Кориандр молотый - 1 ч. ложка

Перец свежемолотый (смесь перцев) - по вкусу

Соль - по вкусу

Маслины без косточек - 3-5 шт.

Морковь очистить, натереть на терке, то же самое проделать с сыром. Взять глубокую емкость, соединить в ней морковь, сыр, паприку, кориандр, сушеный чеснок, соль, перец и яйца, перемешать. Застелить противень бумагой для выпечки, равномерно распределить приготовленную массу. Запекать в духовке 15 минут при температуре 180°C.

Мелко нарезать укроп и петрушку, выложить куриный фарш в миску, добавить чеснок, соль и зелень. Влить примерно 60 мл воды, чтобы масса была жидкой и хорошо распределялась по коржу. Достать морковный корж, остудить, сверху выложить фарш, завернуть рулет, закрепить концы скрепками или ниткой, отправить в духовку. Готовить 30 минут при температуре 180°C. Перед подачей украсить рулет полосками из маслин или соуса темного цвета, нарезать кружочками.

Что приготовить на Новый год Тигра - вкусные десерты

Имбирное печенье "Тигрята"

Мука - 200 г

Сода - 1 ч.л.

Яйца - 1 шт.

Имбирь свежий тертый - 2 ч.л.

Гвоздика измельченная - 1 ч.л.

Черный шоколад - 100 г

Кардамон измельченный - 1 ч.л.

Сахар - 100 г

Имбирь сушеный молотый - 1 ч.л.

Мед - 3 ч.л.

Молотый имбирь, корицу, кардамон и гвоздику перемешать с содой, соединить с просеянной мукой. С помощью миксера растереть масло с сахаром, вбить яйца, налить мед и снова взбить до воздушной массы. Соединить сладкую массу с мукой и специями, вымесить тесто, затем обернуть его пищевой пленкой и отправить в холодильник на 1.5-2 часа.

Читайте такжеГлинтвейн на Новый год 2022: 4 удивительных рецепта к праздникуПосле этого раскатать тесто тонким слоем и вырезать формочки в виде тигриных мордочек. Это можно сделать с помощью трафаретов или стакана + двух треугольников для ушей.

Выложить тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой и запекать 5-10 минут при 180°C. Достать печенье, остудить и нарисовать нужный узор с помощью растопленного шоколада в кондитерском шприце.

Новогодние кексы с орехами

Яйца - 3 шт.

Сахар - 150 г

Мука - 220 г

Какао - 30 г

Растительное масло - 100 мл

Молоко - 100 мл

Сухие дрожжи - 5 г

Грецкие орехи - 100 г

Взбить яйца с сахаром с помощью миксера до образования воздушной плотной пены. Затем включите миксер на минимальную скорость и, продолжая взбивать, вливайте растительное масло, затем - теплое молоко. Муку соединить с какао и сухими дрожжами, небольшими порциями добавить в тесто. Замесить тесто и добавить 2\3 измельченных грецких орехов. Разлить тесто по формочкам в виде тигриных мордочек и выпекать 30-40 минут при температуре 180°C.

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Автор: Кристина Кащавцева