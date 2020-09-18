России абсолютно плевать на жителей Донбасса, а захват этой территории и развязывание войны необходимы только для того, чтобы геополитически удерживать Украину в сфере влияния Кремля.

Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил народный депутат Украины Александр Дубинский.

«Почему-то никто не задается вопросом, а легитимен вообще базис, на котором строятся Минские соглашения. Напомню, его подписал Кучма, и подписал, не имея на это никаких полномочий, потому что соответствующее указание ему дал Порошенко», – сказал нардеп.

По его мнению, Кучма не имеет ни мандата, ни представительства для подписания таких соглашений.

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«А не имея такого права, он присваивает властные полномочия, это статья 353 Уголовного кодекса Украины. То есть мы почему-то постоянно забываем, что если разбираться в основах этого документа, его не существует», – заявил Дубинский.

Он также считает, что суть соглашений нужно объяснять обывателям понятным языком.

«Вместо того, чтобы щеголять формулами Штайнмаера, договоренностями, пунктами соглашений, делегациями, переговорами, с обывателями нужно вести диалог на простом языке. И объяснить, что мы можем сделать, каким путем идти. И правильным ли мы путем идем сейчас», – рассказал депутат.

Также, по мнению народного депутата, Российская Федерация, подсовывая Украине оккупированные территории с проведенными там выборами под контролем россиян, хочет создать вечный анклав нестабильности и давления на целостность Украины под контролем пророссийских сепаратистов.

«Мы прекрасно понимаем, что Кремлю абсолютно плевать на жителей Донбасса. На права русскоязычных, на Донбасс, на Луганск, на оккупированную территорию, на то, что там происходит, плевать. Потому что захват этой территории и оккупация части Украины, и развязывание кровавой войны, необходимо только для того, чтобы геополитически удерживать Украину в объятьях Российской Федерации», – подчеркнул Дубинский.

По его словам, все, что нужно здесь Кремлю, это не допустить европейской интеграции Украины, экономической и политической, и препятствовать возможным переговорам с НАТО.

«Они не хотят допустить выход нашей страны из-под контроля империи, все, точка. И им абсолютно плевать на людей, какое количество будет жертв, что будет завтра с Донецком, захватят ли его, утопят ли его в крови и что сепаратисты делают там с людьми, которые там остались жить вынуждено или по своему собственному желанию. Поэтому, когда говорят, что есть политический путь переговоров, трехсторонняя контактная группа, дедушки в этом ТКГ, их позиции и письма в парламент, это все Филькина грамота, ни о чем», – резюмировал политик.

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Автор: УНИАН