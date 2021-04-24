Глава украинской делегации в ТКГ заявляет, что Россия должна вывести войска из Украины и вернуть оккупированные территории до того, как Украина и Россия начнут говорить о восстановлении двусторонних отношений.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявляет, что восстановления двусторонних отношений между Украиной и Россией не может быть, пока Россия ведет войну против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Наша позиция должна быть такой: пока идет война, пока Россия агрессор, пока Россия фактически разрушает эти отношения, и речи не может быть о восстановлении", - заявил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ уточнил, что сначала должна быть прекращена война, российские войска покидают украинскую территорию, а оккупированные территории возвращаются в состав Украины, и только после этого можно начинать говорить о двусторонних отношениях между Украиной и РФ.

Кравчук считает, что предложение Путина для Зеленского провести встречу в Москве является издевательством над Украиной.

"А чего приезжать к агрессору? Вот когда войны не будет, агрессия прекратится, - тогда можно искать любую точку и обсуждать украинско-российские отношения. Сейчас такого обсуждения быть не может", - подчеркнул Кравчук.

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Возможная встреча Зеленского с Путиным: что известно

Зеленский в видеообращении, обнародованном 20 апреля, предложил Путину встретиться в "любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах президентов Украины и России.

Кравчук считает, что переговоры Зеленского и Путина можно проводить только в нейтральной стране.

Глава украинской делегации в ТКГ предлагает Финляндию или Швейцарию для проведения возможных переговоров между президентами Украины и РФ.

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Автор: Виталий Саенко