Наша крымская команда уже 10-й год работает с фактами. Это OSINT, нарушение санкций, маршруты танкеров, грузопотоки, цифры, таблицы. Поэтому не уверен, что мне удастся поэтично мечтать о послевоенной конфигурации мировой безопасности и восстановлении мирового порядка, основанного на правилах. Но попробую, опираясь на факты, сформулировать некоторый набор начальных условий или "рамку" для "мечтаний о будущем", рекомендаций политикам и экспертному сообществу, исходя из суровой реальности.

Сразу скажу, что в прогнозах не стоит надеяться на прилет "черного лебедя" в Россию. Прилетит - хорошо. Не прилетит - ну, что поделаешь.

1. Никто в мире сейчас не спрогнозирует, когда закончится война. Война не закончится с выходом на государственную границу Украины в 1991 году. Конец войны - это мирное соглашение с Россией. До этого Украина не станет членом НАТО. Турция до окончания войны не откроет Босфор для военных кораблей стран НАТО (и России тоже).

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2. Надо исходить из того, что Россия выдержит долгую войну. Даже очень долгую. Лучшие мировые экономисты, международные финансовые институты, а за ними и политики, драматически ошиблись в прогнозировании влияния санкций – экономика России выдержала, приспособилась, переориентировалась на глобальный Восток.

Не верьте, когда слышите об уменьшении. Это неправда

Черное море становится все большим источником прибылей России для продолжения войны. Рекордные 5 млн тонн сырой нефти в каждом из последних 4 месяцев (в апреле 2022 было 3,5 млн) и 4 млн тонн дизельного топлива (в апреле 2022 было 2,4 млн)... Не верьте, когда слышите об уменьшении. Это неправда.

Нельзя верить и уменьшению доходов от экспорта нефти. Просто часть стоимости нефти остается на зарубежных счетах и используется для закупок "параллельного импорта".

На седьмом месяце эмбарго на морскую российскую нефть и 5-м месяце эмбарго на нефтепродукты растет число нарушений этого эмбарго. Это десятки танкеров, в том числе те, что - еще раз скажу, в условиях эмбарго - осуществляют несколько прямых рейсов в месяц в порты США, Нидерландов, Франции, Бельгии, Испании, Италии, Греции.

За 1 полугодие 2023 года морская перевалка зерна России выросла в 2,2 раза, минеральных удобрений – в 1,6. Грузооборот портов Черного моря за полугодие: Новороссийск - (+11,0%), Туапсе – (+38,5%), порт Кавказ – (рост в 2,2 раза), Ростов-на-Дону - (+35,7%).

3. Даже частичная военно-экономическая изоляция огромного по размерам государства в условиях современной глобальной экономики пока выглядит невозможной. Россия возобновила и даже преувеличила показатели 2021 года по импорту сложных товаров/приборов/компонентов двойного назначения. Именно через эти страны.

Да, логистика более дорогая, более длительная. Но - это некритические увеличения. Граница России с Китаем, Монголией, Казахстаном – это 15 285 км. Турция - 350 км по морю, 1 день для морского судна. Армения, Грузия - рядом.

4. Да, мы чувствуем, что глобальный мир все больше делится на две части по признаку отношения к Великой войне. Однако ЕС и США не распространят в полном объеме экспортные ограничения на страны, названные выше... То есть, так называемый параллельный импорт микропроцессоров, точной оптики, различных приборов для производства ракет, будет существовать.

5. Надеяться на быструю дезинтеграцию России, по моему мнению – пока преждевременно. Да, ее наиболее слабое место - архаичная негибкая вертикальная система управления. Это обнаружилось еще во время известных рейдов на Белгородщину. Но политическое поле зачищено, оппозиция отсутствует. Имперскость мышления - имманентное свойство не только русских чиновников, но и интеллектуалов и "глубинного народа". И это - будем надеяться, лишь на некоторое время - предохранитель от дезинтеграции.

Государство-воин становится исторической миссией Украины

6. Украина - включая Черное море - уже стала и в обозримой перспективе останется своеобразным фронтирным государством - огромной территорией постоянной длительной конфронтации между западной цивилизацией и российским варварством. Это государство-воин. И это становится исторической миссией Украины.

7. Эта "фронтирность" не удержится, конечно, в границах Украины. Она уже распространяется и будет распространяться. И не только на большой Черноморский регион, но и на ближайших соседей и, де-факто, союзников - Польшу и страны Балтии.

То есть мы имеем перспективу создания такого разделения (или защитного щита и шлюза одновременно) на европейском континенте из нескольких стран.

8. Черное море превращается из задворок Европы в ее, в полном смысле слова, жизненно необходимую составляющую. Это конечно довольно невеселая ирония. Это следствие постоянной недооценки и дефицита внимания старой Европы к нему в последние десятилетия.

А теперь о том, какие бы рекомендации наша команда предоставила по этому комплексу мировых проблем.

Во-первых, мы должны помочь цивилизованному миру одновременно осознать глобальную опасность России и перестать бояться Россию.

Чем дальше от России расположены страны, тем больше они ее боятся

Именно этот иррациональный страх является причиной многих процессов и решений. Многие страны соседи, преимущественно те, кто на себе почувствовал, что такое Российская империя, уже перестали боятся. Но чем дальше от России расположены страны, тем больше они ее боятся. Это гуманитарная проблема, которая становится безопасностью.

В этом контексте нам необходимо достичь, чтобы наши друзья поняли: Россия - это не обычное государство, просто с отклонениями. Что это - территория, которая управляется своеобразным уголовно-гэбэшным конгломератом, а Конституция и остальные атрибуты - это просто фальшивый фасад.

Во-вторых, параллельно с преодолением этого страха, мы можем продвигать следующие идеи:

что страны Черного моря прямо сейчас должны создать постоянные военно-морские группы для защиты безопасности своих собственных газовых месторождений на шельфе; для защиты морских перевозок (свободы судоходства); для борьбы с морскими минами;

что безопасность судоходства и газовых платформ надо прикрывать не только с моря, но и с воздуха и щитом противокорабельных ракет;

что уже перезрел вопрос создания Черноморского командования НАТО (или командования международных сил по поддержанию мира и безопасности судоходства, а также международных сил реагирования на природные катастрофы);

что без деоккупации Крыма о черноморской безопасности можно забыть в принципе;

что в деоккупированном Крыму должна быть международная военная база сил сдерживания России;

что после завершения войны Россия должна быть лишена права иметь военный флот на Черном море за исключением катеров береговой охраны;

что в каждой стране, которая ввела санкции против России, целесообразно создать государственный орган по контролю за их выполнением вроде американского OFAC;

что Турции стоит задуматься, в чем заключается ее историческая роль в 21 веке.

Нам стоит исходить из того, что война – надолго. А государство-воин - становится исторической миссией Украины.

Андрей Клименко, руководитель Института Черноморских Стратегических Исследований