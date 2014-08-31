Российский десантник посоветовал соотечественникам забыть о том, что показывают в новостях
15:25, 31 августа 2014Политика
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Один из задержанных ранее в Украине российских десантников прямо обвинил во лжи российские СМИ.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу Дождь.
"Объясняли то, что мы видели в новостях. А про новости, что показывают в России, вы должны забыть, что там именно показывают", - сказал десантник Егор Почтоев, отвечая на вопрос о том, информировало ли их командование о ситуации в Украине.
Читайте такжеВ зоне АТО снова захватили российских десантников"Мы не знали, что творится здесь (в Украине - ред.), поэтому верили тому, что показывали в новостях", - сказал он.
Сегодня СНБО сообщил, что девять задержанных российских десантников обменяли на 63 украинских военных.
Почтоев Егор Валерьевич / Фото СБУ
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