Российский десантник посоветовал соотечественникам забыть о том, что показывают в новостях

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Дождь.

"Объясняли то, что мы видели в новостях. А про новости, что показывают в России, вы должны забыть, что там именно показывают", - сказал десантник Егор Почтоев, отвечая на вопрос о том, информировало ли их командование о ситуации в Украине.

Читайте такжеВ зоне АТО снова захватили российских десантников"Мы не знали, что творится здесь (в Украине - ред.), поэтому верили тому, что показывали в новостях", - сказал он.

Сегодня СНБО сообщил, что девять задержанных российских десантников обменяли на 63 украинских военных.