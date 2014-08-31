Девять российских десантников обменяли на 63 украинских военных - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

"Вчера около 9 часов вечера на пункте пропуска «Гоптовка» Харьковской области российской стороне передали 9 десантников Вооруженных сил РФ, которые были задержаны на территории Украины. После этого в 3 ночи от российских пограничников приняты 63 военнослужащих Нацгвардии Украины", - сказал Лысенко.

Читайте такжеЗадержанные российские десантники не вернутся на службуКак сообщал УНИАН, 25 августа силы АТО задержали 10 российских десантников из 98-й дивизии Воздушно-десантных войск. Для доказательства этого факта штаб АТО распространил видеокадры допросов. По словам задержанных, их батальон 23 августа был передислоцирован в Ростов-на-Дону, а уже 24 августа личный состав был поднят по тревоге для осуществления марша, в частности с помощью нескольких десятков БМД. Как заявили десантники, только офицерам было известно о маршруте следования колонны.

27 августа президент РФ Владимир Путин отметил, что задержанные десантники патрулировали границу и могли случайно оказаться на украинской территории.

Сами десантники на пресс-конференции, организованной СБУ, сообщили, что не знали, что находятся на территории Украины, и не собирались воевать с украинскими военными.

В СНБО заявили, что задержанные не являются военнопленными.

Против десантников Следственным управлением СБУ открыто досудебное расследование по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации, содействия деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Их удерживали в следственном изоляторе СБУ в Киеве.