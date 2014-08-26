«Свобода» отправила батальон «Сич» в зону АТО

Спецназовцы, которые отбыли на восток, прошли обучение продолжительностью более двух месяцев. В ряды батальона все пришли добровольцами. Подавляющее большинство состава «Сечи» - члены ВО «Свобода».

Торжественные проводы состоялись на столичной улице Институтской, где зимой погибали герои Небесной сотни. От отца Александра Вронского, который является капелланом батальона, националисты получили благословение на борьбу за будущее Украины.

На проводы прибыл лидер «Свободы» Олег Тягнибок, который подчеркнул, что основной задачей бойцов батальона есть вернуться живыми и уничтожить врагов Украины.

«Вы являетесь потомками великих рыцарей - воинов Святослава, казаков-сечевиков, Сечевых Стрельцов, холодноярцев, воинов армии непокоренных - Украинской Повстанческой Армии. Вы так же победителями, как и они. Вам выпала честь с оружием в руках защищать украинскую независимость. Вы идете на передовую с освященной хоругвью Пресвятой Богородицы, которая будет заниматься вами в бою. Но помните: ваша задача - не погибнуть за Украину, а уничтожать ее врагов, московских оккупантов, которые топчут украинскую землю грязным сапогом. Они хотят сделать нас рабами, крепостными и забрать нашу землю, но мы отстоим свою независимость на своей, Богом данной земле», - отметил Олег Тягнибок, обращаясь к спецназовцам.

Вместе с бойцами на восток отправляются семь народных депутатов-свободовцев: Юрий Сиротюк, Алексей Кайда, Олег Осуховский, Олег Гелевей, Александр Мирный, Андрей Тягнибок, Алексей Фурман. Парламентарии будут поочередно сопровождать бойцов во время их пребывания в зоне АТО.

«Когда на востоке началась война - почувствовал внутреннюю потребность быть там. Поэтому после подготовки вместе с собратьями бок-о-бок отправляюсь на Донбасс. Мы должны очистить украинскую землю от оккупантов, и мы это сделаем. Украинцы будут господствовать в своей стороне!», - подчеркнул руководитель фракции националистов в Тернопольском облсовете и глава областной «Свободы» Владимир Стаюра, который уехал на фронт в составе батальона.