В Украине проходят внеочередные выборы президента (онлайн-трансляция)





01:52 ЦИК обработала 0,1 процента протоколов.

01:20 ЦИК признала выборы состоявшимися. По последним данным, средняя явка в Украине составляет около 61%.

00:41 Официально: Львовская, Тернопольская и Ровенская области являются лидерами по явке избирателей.

00:35 В Одесской области по состоянию на 20.00 проголосовали 45,68% избирателей. На Донетчине по состоянию на 21:00, по данным КИУ, явка составила 15,63%.

00:16 Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд уже поздравил народ Украины с избранием своего президента, а Петра Порошенко - с победой в первом туре.

25 мая

23:58 На Волыни проголосовали более 70% избирателей

23:55 Обновленные данные Национального экзит-пола: по состоянию на 20.00 за кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко проголосовали 55,7% избирателей, Юлию Тимошенко - 12,8%, Олега Ляшко - 8,1%, Анатолия Гриценко - 6,3 %, Сергея Тигипко - 4,8%.

23:30 Появились первые официальные данные по явке в Донецкой области. ЦИК сообщает о 12,09%.

23:16 По данным столичного отделения «Батькивщины», в Киеве по состоянию на 23:00 закрылись только 395 избирательных участков из 1083.

23:01 По данным ЦИК, явка избирателей в 94 округах из 225 составляет 61,12%.

22:55 Выборы завершились на 91 из 114 участков заграничного избирательного округа с рекордными показателями активности, в 2-3 раза превышающими показатели предыдущих выборов.

22:48 На Тернопольщине в голосовании приняли участие 76,7% избирателей, сообщает ОГА.

22:43 В Николаеве неизвестные "спортивной внешности" штурмовали избирательный участок.

22:37 В Киеве после официального закрытия избирательных участков некоторые из них вынуждены были продолжить работу из-за высокой явки избирателей. В частности, это участки в Оболонском районе - на ул. Богатырской, в Печерском - на ул. Темерязевской, в Соломенском - на ул. Головко.

22:20 В Житомирской области на 20.00 явка избирателей превысила 65%. В Винницкой области явка в пределах 70%, заявляет глава ОГА. По данным КИУ, в Черниговской области на 20.00 явка избирателей превысила 60%.

22:15 Российское ТВ показывает зрителям таблицу, где на выборах побеждает Дмитрий Ярош.

22:12 Международное сообщество уже начало реагировать на данные экзит-полов. Руководитель отдела российского Левада-центра Екатерина Козеренко считает, что выборы президента в Украине прошли в один тур, а посольство Румынии даже поздравило Порошенко с победой.

21:49 По состоянию на 20 часов активность избирателей составляет 59,6 процента, сообщает ЦИК.

21:44 Юлия Тимошенко признала, что президентские выборы были честными.

21:20 Тимошенко набрала 20% голосов только в одной области - экзит-пол.

20:50 Выборы прошли без серьезных нарушений, а следовательно, ЦИК имеет все основания объявить результаты в установленный законом срок, сообщает Минюст.

20:33 В Черкасской области на 18 часов проголосовали около 60% избирателей - ОГА.

20:29 В Харьковской области ожидаемая явка избирателей составит около 55%, сообщает ОГА. Между тем, по данным гражданской сети ОПОРА, самыми активными являются избиратели западных областей Украины.

20:23 Экзит-пол Савик Шустер Студии: Порошенко Петр - 55,7%, Юлия Тимошенко - 12,9%, Олег Ляшко - 8,8%.

20:10 Похожая картина предпочтений украинцев наблюдается и по данным Всеукраинского телевизионного экзит-пола. Петр Порошенко получил 57,3% голосов, Тимошенко - 12,4%. Третьим стал Ляшко (8,7%).

20:04 По данным Национального экзит-пола, победу уже в первом туре получает Петр Порошенко (55,9%), вторая Юлия Тимошенко (12,9%), третий - Олег Ляшко (8%).

20:02 Несмотря на усилия террористов,в Донецкой области в двух округах возросло количество работающих избирательных участков.

19:56 Милиция получила 76 сообщений о нарушениях во время выборов. В частности, сейчас правоохранители проверяют обнаруженную в Одессе партию заранее заполненных избирательных бюллетеней.

19:44 На Полтавщине на 18.00 проголосовали более 49% избирателей. На Херсонщине на 15:00 проголосовали почти 36% избирателей. На Кировоградщине на 15:00 проголосовало 44% избирателей.

19:40 В Донецкой области из-за активности террористов выборы не состоялись в 23 городах и 6 районах. Об этом сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой ОГА.

19:25 Группа вооруженных людей похитила бюллетени на одном из избирательных участков в Новоайдарском районе Луганской области. Во время преследования и возникшей перестрелки члены банды были задержаны. Погиб один человек.

18:50 Выборы состоялись - на участках по состоянию на 17:00 проголосовали более 50% избирателей, заявляют в Батькивщине. Так, по данным ЦИК, в Николаевской области явка на 15.00 составила 36,77%. В Одесской области на 15.00 проголосовали 31,58% избирателей. В Сумской области на 16.00 явка избирателей составила 47%. В Черниговской области, по данным КИУ, на 16.00 проголосовали до 50% избирателей.

18:35 Сепаратистам не удалось полностью сорвать избирательный процесс на Луганщине. По словам и.о. председателя ОГА Ирины Веригиной, в двух округах все же происходят выборы. Таким образом, 10 районов области имеют возможность использовать свое конституционное право.

18:20 Продления времени для голосования не будет - избиратели могут прийти на участки только до 20.00, заявили в ЦИК. Но все, кто успеет зайти до 20 часов, проголосовать все же смогут.

17:30 В Польше на выборах президента Украины уже проголосовали в 4 раза больше избирателей, чем на выборах 2012 года.

17:05 Наблюдатель из Соединенных Штатов Америки Сэм Клигер отмечает, что в США нынешние внеочередные выборы президента Украины считают “историческими”.

17:01 В Одессе российских наблюдателей сопровождают машины самообороны Майдана.

16:28 По состоянию на 15:30 открылись 110 из 114 избирательных участков за рубежом - МИД.

15:45 В Донецкой и Луганской областях из-за трудностей с экзит-полл избирателей опросят по телефону.

15:44 По состоянию на 15.00 в Украине проголосовали 38,5% избирателей.

15:26 Тарута считает, что выборы в Донецкой области состоялись.

15:15 Эксперты отмечают, что сильная жара и длинные очереди на избирательных участках могут повлиять на результаты голосования. Из-за плохой работы участков погрешность экзит-поллов может вырасти.

14:47 Во Львовской области на выборах работают 600 наблюдателей из России.

14:30 Во Львовской области активно голосуют переселенцы из Крыма и Донбасса.

14:27 Утром из Крыма на материковую часть Украины выехали несколько десятков автомобилей с крымскими татарами, которые намерены принять участие в выборах президента Украины.

Люди собрались возле здания Меджлиса крымскотатарского народа. При этом они постарались не формировать колонны, чтобы не привлекать излишнего внимания со стороны российских спецслужб, сообщает ТСН со ссылкой на "Крым. Реалии".

В поселке Новоалексеевка Генического района крымчан ждали представители местной власти и местного меджлиса. Затем автомобили выстроились в колонну и направились на избирательный участок.

14:25 Украинцы голосуют на внеочередных выбрах президента в Риме. .

14:15 В Киевском теризбиркоме рассказали об очередях на избирательных участках.

14:00 В Париже такие же очереди, как и на избирательных участках в Киеве.

13:08 В Харьковской области на участок не допустили наблюдателей ENEMO.

13:30 В двух работающих округах Луганской области явка избирателей на 12.00 составила около 18%. В Днепропетровской области на данный момент явка составила - 15%, Житомирской - 24.77%, в Ивано-Франковской - 16.6%

12:59 В Донецке разъезжают вооруженные террористы

Донецк сейчас, площадь Ленина pic.twitter.com/MWMQf2MpRE — Новости Донбасса (@novostidnua) May 25, 2014

12:55 В Киеве лидер партии "УДАР", кандидат на должность мэра столицы Виталий Кличко вместе с женой Наталией и братом Владимиром проголосовали на выборах президента и городского головы Киева и депутатов Киевсовета.

12:40 В Донецке террористы устроили стрельбу в центре города.

Вооркженные люди, называющие себя "фронтом юго-востока" устроили стрельбу в небо в центре города Донецка — Новости Донбасса (@novostidnua) May 25, 2014

12:27 Во Львове по состоянию на 11.00 уже проголосовали 18,5% избирателей – горсовет.

12:23 Кандидат в президенты Сергей Тигипко также проголосовал.

12:16 В Украине проходят внеочередные выборы президента. На многих избирательных участках по всей стране выстроились очереди желающих проголосовать. Многие люди надели вышиванки.

12:00 И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов пришел на выборы президента.

11:53 В Донецке террористы захватили гостиницу "Виктория". Об этом в своем Facebook написал советник губернатора Донецкой области Константин Батозский.

11:20 Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко заявляет о захвате сепаратистами избирательного участка в Северодонецке Луганской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В 8.10 группа сепаратистов приехала в Северодонецк в СШ № 4, где размещается избирательный участок № 441188. По их требованию дверь открыли, они прошли в помещение для голосования и разбили 2 больших урны, которые там установлены. Школьный компьютер, который был установлен на участке, не взяли, мебель не ломали», - сообщил Черненко.

По его словам, перед уходом сепаратисты предупредили дежурную, чтобы никому не открывала дверь.

11:47 В Луцке по пути на избирательный участок умер 80-летний мужчина.

11:39 Кандидат в президенты Украины, лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко вместе со своим супругом Александром проголосовала в Днепропетровске на избирательном участке №121/166.

10:54 В Одесской области открылись все избирательные участки, но есть нарушения в работе - КИУ.

10:50 Яценюк убежден, что в Украине будет легитимно избранный президент.

Проголосовали вместе с женой) pic.twitter.com/Wsja47kCVJ — Татьяна Романова (@TataRomanovaYa) May 25, 2014

10: 35 Поступил сигнал о возможном взрыве на участках в Николаеве – людей эвакуировали, сообщают НикВести. Пока известно только о 2 избирательных участках, которые приостановили свою работу из-за сообщения о возможном взрывве.

10:10 Избирательный участок Рината Ахметова на Октябрськом закрыт.

10:08 В Донецкой области открылось более 400 участков, сообщают Новости Донбасса. Информации о том, что в Донецке работает хоть один избирательный участок - нет.

Г. Авдеевка, АОШ номер 5. Люди пришли голосовать, но участок закрыт, работает экзит-пол pic.twitter.com/yQmcbEkjsd — Новости Донбасса (@novostidnua) May 25, 2014

10:01В Одессе неизвестные пытались поджечь избирательный участок.

Как сообщили УНИАН в одесской областной организации КИУ со ссылкой на руководителя штаба кандидата в мэры Одессы Эдуарда Гурвица Андрея Юсова, неизвестные метнули в двери участка № 511356 бутылку с «коктейлем Молотова». Огонь оперативно потушили сотрудники милиции, находившиеся на месте происшествия. Участок открылся для голосования.

9:50 В Антраците и Лисичанске сорваны выборы мэров, сообщает Восточный Вариант.

9:45 В Мариуполе не открылись 13 избирательных участков.

9:40 В Донецкой области террористы нападают на избирательные участки, сообщают Новости Донбасса.

В Докучаевске (61-й избирательный округ) группа вооруженных людей захватили участковые избирательные комиссии № 140803 и № 140800. В 46-м округе во время подготовительного заседания участковая избирательная комиссия № 140061 в поселке Калинино ( Артемовский район) была захвачена представителями «ДНР».

9:30 В Харькове все 607 избирательных участков работают в штатном режиме - горсовет.

9:23 В России открылись 6 избирательных участков для голосования на внеочередных выборах президента Украины.

9:00 Избирательные участки в Донецке и Горловке закрыты, передают Новости Донбасса. Об этом сообщают журналисты агентства, которые сейчас обходят помещения, где находятся избирательные участки. Донецкая областная организация "КВУ" . Кроме этого, Восточный вариант сообщает о том, что избирательные участки в Северодонецке не открылись из-за отсутствия бюллетеней.

8:00 Избирательные участки в Украине начали свою работу. Украинцы смогут проголосовать на избирательных участках до 20:00.

В бюллетене будут фамилии 21 кандидата.

В течение избирательной кампании заявили о своем снятия с президентской гонки - Василий Цушко, Александр Клименко, Зорян Шкиряк, Петр Симоненко, Олег Царев, Наталья Королевская.

7:24 Арсен Аваков сообщает, что ЦИК работает в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Украины Виктор Янукович выехал из Киева вечером 21 февраля, после подписания соглашения с оппозицией, которое должно было урегулировать политический кризис. Соглашение было подписано с участием министров иностранных дел Польши, Германии и Франции.

В тот же день вечером часть митингующих заявила, что не признает этот документ, и стала требовать немедленной отставки Януковича.

В субботу, 22 февраля, Верховная Рада устранила Януковича с должности Президента. Он назвал это государственным переворотом. Точное местонахождение Януковича не известно до сих пор.

Вместе с Януковичем покинули страну его сыновья – бизнесмен Александр Янукович и народный депутат Виктор Янукович.

Генеральная прокуратура Украины расследует 4 уголовных производства в отношении Януковича. По словам и.о. генпрокурора Олега Махницкого, уголовные производства открыты за превышение власти и служебных полномочий.

Януковича и его окружение также обвиняют в дестабилизации ситуации на востоке страны.