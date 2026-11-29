Бюджет на систему DragonFire – лазерное оружие для борьбы с дронами, урезали вдвое.

Британия вдвое сократила программу оснащения своей армии лазерными системами DragonFire. Как пишет The Telegraph, количество заказанных DragonFire уменьшено с четырех до двух единиц.

Издание напоминает, что эти лазерные установки способны уничтожать дроны и ракеты. Система способна поразить монету в 1 фунт стерлингов с расстояния 1 км. При этом стоимость одного выстрела составляет менее 10 фунтов стерлингов. Для сравнения - стоимость одного выстрела из израильской системы противоракетной обороны "Железный купол" (Iron Dome) – эталонной системы в своем классе – оценивается примерно в 50 000 долларов (38 000 фунтов стерлингов).

Как сообщили изданию The Sun источники в Министерстве обороны Британии, бюджет на системы направленной энергии был урезан с примерно 1 млрд фунтов стерлингов до 500 млн, а сами установки DragonFire будут готовы к эксплуатации не раньше 2028 года.

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Комментируя новость о том, что Великобритания пересмотрела бюджет на передовое лазерное оружие, Джеймс Картлидж, "теневой" министр обороны, заявил газете The Sun: "Такое энергетическое оружие открывает огромные перспективы. Если мы хотим преодолеть тупиковую ситуацию с дронами в современных боевых действиях, нам необходимы технологии, способные им противостоять".

Украина уже использует лазерное оружие

25 ноября стало известно, что Украина впервые сбила российский реактивный самолет "Герань", используя лазерную ПВО.

Военный эксперт Павел Нарожный отмечал, что лазерная ПВО может покрыть часть потребностей Сил обороны. По мнению эксперта, такие системы могут стать частью эшелонированной обороны вокруг электростанций.

А военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что массово сбивать дроны лазером Украина начнет еще не скоро. По его словам, лазер слишком уязвим к воздействию определенных погодных условий, туманов, дождей, дыма – все они влияют на мощность луча, которым уничтожаются вражеские цели.

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