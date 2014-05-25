В Одесской области открылись все избирательные участки, но есть нарушения в работе - КИУ

Как сообщили УНИАН в одесской областной организации Комитета избирателей Украины, по предварительным данным, открылись все участки.

По данным КИУ, на участке № 511128 (Киевский район Одессы) сотрудники милиции задержали женщину, фотографировавшую очередь избирателей. Милиция потребовала показать, что именно сфотографировано, а женщина отказалась.

По данным руководителя штаба кандидата в мэры Одессы Эдуарда Гурвица Андрея Юсова, наблюдатели фиксируют нарушения на некоторых участках. Например, на участке № 511299 выдали один контрольный лист вместо двух, № 511322 - в списке избирателей по президентским выборам избиратель есть, а по местным – нет, № 511316 - порваны бюллетени.Читайте такжеВ ряде областей все участки открылись вовремя и работают в штатном режиме

«Водителей микроавтобусов с журналистами и международными наблюдателями начали запугивать. У участков неизвестные молодые люди спортивного телосложения подходят и говорят: «Твои номера записаны, покупай огнетушитель». Две машины сошли с маршрутов…», - утверждает Юсов.

В Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области сообщили, что все избирательные участки открылись и работают в штатном режиме. «Милиция осуществляет охрану общественного порядка во время избирательного процесса. Каких-либо правонарушений не выявлено», - заявили в милиции.

Всего в регионе - 11 округов, 1 тыс. 474 избирательных участка, из которых 125 - специальные (в больницах, портах, СИЗО), ориентировочное количество избирателей - около 1 млн 797 человек.