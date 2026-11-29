В сети неправомерно обнародовали записи нескольких выступлений артистов до Нацотбора.

Суспільне объявило о внутреннем расследовании из-за утечки информации перед Национальным отбором на "Евровидение-2027". Результаты расследования определят дальнейшие действия.

Как сообщил общественный вещатель, накануне один из Telegram-каналов обнародовал записи нескольких выступлений артистов во время прослушиваний участников лонглиста Нацотбора.

"Эти записи были получены и распространены неправомерно. Они обладают низким, искаженным качеством и не дают корректного представления о песнях и выступлениях артистов. Цель распространения этих записей неизвестна. Суспільне призывает опираться на информацию и видеоконтент из официальных источников. Во время Нацотбора на "Евровидение" важно обеспечить равные условия для всех участников и уважение их творчества", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также Суспільне напомнило, что вскоре будут объявлены финалисты Нацотбора, а в приложении "Дія" начнется голосование за еще одного участника.

"Евровидение-2027": скандал перед Нацотбором

Напомним, как писал УНИАН, на днях был объявлен лонглист претендентов на участие в международном вокальном конкурсе "Евровидение-2027".

Вскоре после этого разгорелся скандал, и группу SPOKUSY дисквалифицировали с Нацотбора. Причиной стали неэтичное поведение и высказывания сооснователя коллектива, гитариста Игоря Черепанова.

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