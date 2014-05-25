В Одессе нашли четыре сумки с заранее заполненными избирательными бюллетенями

В Одессе милиция проводит проверку выявленной партии заранее заполненных избирательных бюллетеней.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в Суворовский районный отдел милиции поступило телефонное сообщение о том, что по адресу улица Генерала Бочарова выявлено 4 сумки с бюллетенями.

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«Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа райотдела установила, что перед входной дверью офиса одной из общественных организаций находятся сумки с заполненными бюллетенями. По предварительным данным, обнаруженные листы являются ксерокопиями бюллетеней без явных признаков защиты. Сейчас сумки с содержимым изъяты и направлены на исследование. Устанавливаются обстоятельства, по которым они оказались по указанному адресу», - сообщили в отделе.

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Как сообщил УНИАН информированный источник в Суворовском райотделе Главного управления МВД в Одесской области, данный избирательный участок располагается по улице Генерала Бочарова, 21.

«Там, возле спортивного зала Федерации тайского бокса Украины, обнаружили 4 большие сумки, типа хозяйственных, в которых торговцы возят товары на рынок. При вскрытии этих сумок в РОВД, в присутствии троих народных депутатов Украины, в них обнаружили тысячи бланков избирательных бюллетеней для выборов мэра Одессы. Большинство бюллетеней были заполнены (проставлены «галочки» напротив фамилии одного из кандидатов в мэры – президента вышеупомянутой спортивной федерации)», - сообщил источник.

Он добавил, что часть бюллетеней была не заполненной.