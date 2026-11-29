Президент рассказал, в каких регионах особенно сложная ситуация в энергетике.

Договоренности с Украиной о поставках средств противовоздушной обороны выполнены лишь частично, в частности, их выполнила Норвегия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания с представителями ведомств, вовлеченных в коммуникацию с партнерами по вопросам укрепления ПВО.

"Были конкретные договоренности. Часть из них выполнена – я хочу поблагодарить Норвегию, – но есть те, которые до сих пор находятся в процессе выполнения. МИД Украины, Министерство обороны, другие уполномоченные должностные лица должны связаться с теми, кто пока не реализовал свой пакет поддержки. Вечером я ожидаю доклад о ракетах и о контактах, установленных сегодня правительственными чиновниками с партнерами: когда перехватчики из соответствующих пакетов будут поставлены в Украину", – сказал президент.

Он добавил, что, по данным ГУР, российские оккупанты продолжают подготовку к новому массированному удару по Украине. Зеленский также отметил, что ситуация в энергетике остается сложной в ряде регионов Украины. В частности, в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Одесской и Харьковской областях.

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"Я хочу поблагодарить все ремонтные бригады, всех работников энергетики, которые после ударов всё восстанавливают. Подробно обсудили ситуацию в тех районах Днепра и области, где в эти дни были особенно серьезные проблемы с электричеством и, прежде всего, с водой. У Министерства энергетики Украины и региональной команды должны быть четкие ответы для людей. Был разговор о ситуации в Запорожье, а также о том, какая у нас сейчас ситуация в Херсоне. Мы готовимся и к встречам с партнерами на следующей неделе. Мы рассчитываем, что сможем укрепить наши позиции", – подчеркнул президент.

Потребности Украины в ПВО

Ранее стало известно, что Украина уже начала применять зенитные ракетные комплексы ПВО "Десна", разработанные совместно с Норвегией. Отмечается, что эти системы эффективно действуют против российских БПЛА. В настоящее время Норвегия работает над расширением этого проекта.

Издание Kyiv Post подсчитало, что за последние три месяца Украине удалось сбить лишь 8% запущенных Россией баллистических ракет. Меньше всего таких ракет, а именно семь, было сбито в ноябре.

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