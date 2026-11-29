В следующем году последний из восьми реакторов будет введён в эксплуатацию, и АЭС станет крупнейшей не только по номинальной мощности, но и по фактической выработке электроэнергии.

Китайская атомная электростанция "Тяньвань" приблизилась к статусу крупнейшей в мире. После ввода в эксплуатацию всех восьми энергоблоков ее суммарная установленная мощность составит около 9,1 ГВт. Об этом пишет World Nuclear News.

Как сообщает издание, на днях на восьмом энергоблоке станции успешно завершили горячие испытания, а также доставили первую партию ядерного топлива. Партия включает начальную загрузку активной зоны реактора и резервный комплект топливных сборок.

Завершение горячих испытаний восьмого энергоблока подтвердила китайская компания China National Nuclear Power. Их цель – проверить надежность оборудования ядерной и обычной частей станции, а также убедиться, что все системы соответствуют проектным требованиям.

Видео дня

В настоящее время по установленной мощности среди действующих АЭС лидирует японская "Касивадзаки-Карива" (8,2 ГВт). "Тяньвань" с семью энергоблоками занимает второе место с показателем 7,9 ГВт. После запуска восьмого блока китайская станция опередит японскую и станет мировым лидером. Кроме того, она войдёт в десятку самых мощных электростанций всех типов.

Строительство седьмого и восьмого энергоблоков началось в 2021 и 2022 годах соответственно. Их планировалось ввести в коммерческую эксплуатацию в 2026 и 2027 годах.

После запуска всех восьми блоков "Тяньвань" годовая выработка электроэнергии составит более 70 ТВт·ч. По оценкам, это позволит ежегодно сокращать выбросы углекислого газа на 57,4 млн тонн. Именно такие показатели, как отмечает издание, сделают станцию одним из крупнейших энергетических объектов мира.

Еще больше интересного о Китае

Как писал УНИАН, Китай приступил к строительству гигантской гидроэлектростанции на реке Ярлунг Цангпо в Тибете, которая должна стать крупнейшей в мире и производить около 300 млрд кВт·ч электроэнергии в год, что почти втрое превышает мощность ГЭС "Три ущелья". Энергию планируют использовать не только для Тибета, но и для промышленных регионов и дата-центров на востоке Китая.

Также мы рассказывали, как в Китае построили станцию метро посреди нигде. Это была не ошибка планирования, а часть стратегии, в рамках которой транспортную инфраструктуру строили заранее, чтобы стимулировать будущую застройку новых районов. Впоследствии вокруг объекта действительно появились жилые кварталы, школы, магазины и дороги, и местность превратилась в полноценный городской район.

Вас также могут заинтересовать новости: