На Донетчине возросло количество работающих избирательных участков - ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная.

В округе № 61 с центром в Волновахе открыто 100 участков со 123. В округе № 62 с центром в Старобешево, открыто 83 участки со 140. Как известно, утром в округе № 61 было открыто 60 избирательных участков, а в округе № 62 - 40.

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Также открылись участки в 60-м округе, но их количество Усенко-Черная не уточнрила.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области открылись 8 из 22 окружных избиркомов.